Спортът по ТВ в петък (20 февруари)

МИЛАНО 2026
10:50 часа (Фристайл ски) Ски крос, жени (Евроспорт 1)
12:45 часа (Фристайл ски) Ски крос, жени (Евроспорт 1)
15:10 часа (Биатлон) 15 км масов старт, мъже (БНТ 1, БНТ 3, Евроспорт 1)
16:00 часа (Кърлинг) Полуфинал, жени (Евроспорт 1)
17:30 часа (Хокей на лед) Мъже: Канада - Финландия (БНТ 3)
18:05 часа (Кънки-бягане) 1500 м жени (Евроспорт 1)
19:00 часа (Бобслей) Двойка жени, първи манш (Евроспорт 2)
19:10 часа (Хокей на лед) Мъже, полуфинал (Евроспорт 1)
20:45 часа (Бобслей) Двойка жени, втори манш (Евроспорт 2)
21:15 часа (Шорттрек) 1500 м жени, 5000 м мъже (БНТ 3)
22:00 часа (Хокей на лед) Мъже: САЩ - Словакия (БНТ 1)
22:00 часа (Шорттрек) 1500 м жени (Евроспорт 1)
23:20 часа (Хокей на лед) Мъже: САЩ - Словакия (Евроспорт 1)
БАСКЕТБОЛ
16:00 часа (efbet Купа на България) Балкан – Спартак (Плевен) (MAX Sport 1)
19:00 часа (efbet Купа на България) Миньор (Перник) – Черно море (MAX Sport 1)
19:00 часа (Испания, Кралска купа) Баскония – Тенерифе (Нова Спорт)
22:00 часа (Испания, Кралска купа) Барселона – Мурсия (Нова Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
19:30 часа (efbet Супер Волей) Монтана – Дея (MAX Sport 2)
ТЕНИС
22:00 часа Турнир за мъже в Рио де Жанейро (MAX Sport 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:45 часа (Колоездене) Обиколка на ОАЕ (Евроспорт 2)
12:00 часа (Голф) Magical Kenya Open (MAX Sport 2)
15:00 часа (Колоездене) Обиколка на Андалусия (Евроспорт 2)
17:00 часа (Колоездене) Обиколка на Алгарве (Евроспорт 2)
21:45 часа (Снукър) Шампионат на играчите (Евроспорт 2)
БГ ФУТБОЛ
17:45 часа (efbet Лига) Черно море – Ботев (Враца) (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Гройтер Фюрт – Арминия (Билефелд) (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Бохум – Нюрнберг (Диема Спорт 3)
21:30 часа (Германия, Бундеслига) Майнц – Хамбургер (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Брест – Марсилия (Диема Спорт)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Сасуоло – Верона (MAX Sport 3)
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Блекбърн – Престън (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Атлетик (Билбао) – Елче (MAX Sport 4)
