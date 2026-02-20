Новини
Гюров за Цицелков: Поемам отговорност за този избор. Той беше правилният човек за провеждането на честни избори

20 Февруари, 2026 11:39

  • андрей гюров-
  • стоил цицелков-
  • правилен човек-
  • честни избори

"Аз виждам как хората атакуват г-н Цицелков, никой не го атакува за неговата липса на опит, ясно е накъде е насочена атаката - тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем честни избори", коментира още премиерът

Гюров за Цицелков: Поемам отговорност за този избор. Той беше правилният човек за провеждането на честни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Честните избори са наистина кауза. Ние стоим зад тази кауза. Когато поканих Стоил Цицелков за вицепремиер за честни избори, аз разчитах на неговата експертиза и опита му за провеждането и наблюдението на избори в много държави. Аз не разполагам със съдебен регистър и не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи. Аз се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест. Днес поемам отговорност за този избор". Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров след среща със студенти, цитиран от Dariknews.bg.
"Аз виждам как хората атакуват г-н Цицелков, никой не го атакува за неговата липса на опит, ясно е накъде е насочена атаката - тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем честни избори. За нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор със Стоил решихме, че това е правилно решение, за да може да защитим гласа на хората и да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за честни избори", посочи още служебният премиер.

"Аз му благодаря за готовността и отговорността", каза още Гюров.

"Той беше правилният човек за тази задача, очаквах да ни съдите по нашата работа, но на г-н Цицелков не му беше дадена тази възможност", допълни още служебният премиер.

"За мен беше изключително важно една от първите срещи в МС да бъде с хората, на които гласът не се чува, младите хора, които не гласуват, които се чувстват отчуждени от гражданския процес, но които в последните дни проявиха своята гражданска активности и посочиха нещата, с които не са съгласни. Тези хора имат надежда, но и много високи очаквания", заяви Гюров.

Премиерът се срещна с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година. Срещата е поискана от самите тях.


Оценка 2.4 от 88 гласа.
Оценка 2.4 от 88 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кога

    29 4 Отговор
    беше?

    Коментиран от #7

    11:49 20.02.2026

  • 2 Справка

    30 4 Отговор
    Гана!

    11:50 20.02.2026

  • 3 Всички

    25 4 Отговор
    сте много точни!

    11:51 20.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    62 4 Отговор
    Рекорд на Гинес за най бърза оставка.

    Коментиран от #8, #87

    11:51 20.02.2026

  • 5 честен ционист

    44 4 Отговор
    Сложи на негово място Найо Тицин.

    11:52 20.02.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    55 6 Отговор
    И кое му е правилното на Цицелков?

    Коментиран от #13, #126

    11:52 20.02.2026

  • 7 Браво!

    28 40 Отговор

    До коментар #1 от "Кога":

    Достойно решение. А сега простата и крадлива герберска Тиква Борисов и ПееФ да тръгват към затвора. Мястото на крадците е там.

    Коментиран от #115

    11:52 20.02.2026

  • 8 честен ционист

    23 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти ще му плащаш министерската пенсия ако дочака.

    11:52 20.02.2026

  • 9 Киро Острото

    43 13 Отговор
    Цицелков има опит с малки деца.

    Коментиран от #110

    11:53 20.02.2026

  • 10 Гюров оставка и се махай

    61 19 Отговор
    Гюров да подава оставка и да се маха. Така се поема отговорност. Другото е лъжи и манипулации от него. Цицелков е негов избор и на неговите кукловоди от Партия Петрохан -ПП. Пълен позор. Гюров е кукла на конци и е не може да има честни избори с него. Това правителство си е на ППДБ а не е неутрално.

    Коментиран от #95, #102

    11:53 20.02.2026

  • 11 Майора

    43 11 Отговор
    За съжаление се допускат и такива неща! Но и ти Гюров беше незаконно избран след като не бе подписал отказ от подуправител на БНБ! Още повече че в твоя кабинет има хора от НПО на Сорос и редно ли такива да определят политиката на държавата! А като прибавим и това че братът на един от твоите министри защитава РСМ и иска премахването ветото за прием в ЕС , нямам думи! Жалки сте соросоиди!

    11:55 20.02.2026

  • 12 Гюро лама

    34 9 Отговор
    Нормално е пеперастите да се подкрепяме.

    11:56 20.02.2026

  • 13 Цицелков е лъжец

    44 11 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Цицелков е не само нагъл но и голям лъжец също като гурувците на ППДБ.

    11:56 20.02.2026

  • 14 Въпросче

    33 8 Отговор
    Лама Гюров подаде ли си оставка от банката?

    11:57 20.02.2026

  • 15 Майчице Свята

    16 2 Отговор
    Хей деца на управляващи комунисти!
    Тая знаете ли я ?

    ПИ ЧИ ВЪ ЖКИ ЩОМ ЗАВЪД-ИШ,
    ГЛЕДАЙ ТИ ДА ГИ ПРОПЪД-ИШ
    ЗАСЪРБЯТ ЛИ ТЕ МЪ ДЕ ТЕ,
    ГЛЕДАЙ ДА НЕ СА И ДВЕТЕ !

    ЧЕ ЖЕНАТА ЩЕ СЕ КАРА
    ПИ Ч КА НЯМА ДА ТИ ДАВА
    И ТОГАВА ТИ ГОРКИЯ
    ПУ, ЩЕ ДЕЯНИШ НА ЧЕ КИ Я !

    СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ

    11:57 20.02.2026

  • 16 Ганю

    18 5 Отговор
    от Гана!

    11:57 20.02.2026

  • 17 много пророци

    25 11 Отговор
    ....лама калушев, лама хасърджиев, лама цицелков, лама незнам кой си...

    11:57 20.02.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    26 7 Отговор
    С това оправдание и ти си като него.

    11:57 20.02.2026

  • 19 Егвийн ал-Вийр

    34 6 Отговор
    Гюров като поемаш отговорност за Цицелков, ами поеми отговорност и за Надето Нейнски и за Запрянов и за тебе самия /ярка политическа фигура от розовата ППДБ-ейска секта/ и си подавайте и вие оставката.

    Коментиран от #45

    11:58 20.02.2026

  • 20 Най- големият майтап

    27 5 Отговор
    ще настъпи, ако КС отсъди, че Гюро Михайлов няма право да бъде служебен премиер, понеже е освободен от БНБ към момента на назначаването му с указ на Йотова = Радев!

    Той дори не е подал оставка от БНБ към момента на указа.

    Защо ли се бавят с решението тия съдии?! Дори не са определили дали искането е допустимо?!

    Аз имам предположение за себе си и ако се окажа прав, това ще бъде НАЙ- ВЕЛИКОТО ЩОУ в България от началото на промените!
    Тук ще се напълни с НБС, СНН, Ал Джазира, Евронюз, Ройтерс и т.н.

    11:59 20.02.2026

  • 21 Вижте ги само

    31 7 Отговор
    Гюро Ламата и зад него наредни джензи адептите му. ПП = Партия Петрохан - партия на педoфили и антибългарски НПО дегeнеpати.

    Коментиран от #40

    11:59 20.02.2026

  • 22 Айде

    15 21 Отговор
    Точно пък Тошко и Балабанов са най-големите моралисти, които предадоха България три пъти!

    Коментиран от #33

    11:59 20.02.2026

  • 23 Без Цицелков

    6 19 Отговор
    не може да има честни избори....

    12:03 20.02.2026

  • 25 Къде са

    23 6 Отговор
    Киро и Лена?

    12:05 20.02.2026

  • 26 Демокрадци на гласове

    24 4 Отговор
    Умник Гюро с умници другари, от едно тесто месени. Чакай честно!

    12:05 20.02.2026

  • 27 Лама Гюро

    22 5 Отговор
    Закривам новото министерство на честните избори, откривам чисто ново министертво на истината и лама Цицелко го местя там.

    12:05 20.02.2026

  • 28 Ха ха ха

    29 3 Отговор
    Новият служебен премиер е с беден речник, не може да сглоби правилно две изречения и не може да чете гладко написан текст. Нищо повече не може да се очаква от управител на голф игрище.

    Коментиран от #55

    12:06 20.02.2026

  • 29 Гюров

    25 4 Отговор
    се оказва поредният измисленяк. Абе, махай го тоя, бе. Още не си тръгнал и вече инкасираш щета.

    12:06 20.02.2026

  • 31 Гост

    20 5 Отговор
    Петроханци, винаги плюят по всичко и за всичко. Някой, ако е ...рънцан на улицата и вече е неприемлив. Но когато е от групата на ламите, няма значение какво е правил, той е правилния човек.

    Коментиран от #46

    12:07 20.02.2026

  • 32 Лама Гюро

    18 5 Отговор
    Цицинко мноо чесно е опънал едно африканче у Гана, дал му е 20 кинта, и изборе чесно ще прави

    12:08 20.02.2026

  • 33 Най-големите ли?

    10 10 Отговор

    До коментар #22 от "Айде":

    Искаш да кажеш неможачи. Особено ИТН Тошкото. Бих го сравнил с клепаря-въздухар Румен Радев. Конкурентен неможач. Мъжът на чалгарката Д. Генчева - Радева. Паразити в продължение на 9 години. Нагли та нагли.

    12:08 20.02.2026

  • 34 Предлагам да внесем

    20 5 Отговор
    министър на честните избори от Гана!

    Само така ще бъдем сигурни, че няма да е от ППДБ!

    12:08 20.02.2026

  • 35 хаха

    11 4 Отговор
    Тц тц тц! Свърши се с честните избори значи.

    Ганьовците и честни избори ... Ама кого лъжеш ти бе? Кога са ви били честни изборите???
    Най-честното което докарахте беше с Рашков...тъпи човекоподобни нещо си.

    12:10 20.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    20 6 Отговор
    Лама Гюро и Лама Цицелков да си купят по един пищов и да се отърват от мъките си. Харе Кришна, харе Буда, харе идиоти.. Йотова да се скрие в магазата на Президентството и да чете молитви.

    12:11 20.02.2026

  • 38 Иво

    17 3 Отговор
    В какво се изразява поемането на отговорност, или това са просто празни думи.

    12:11 20.02.2026

  • 39 СВД

    8 4 Отговор
    Нещо взеха да ми унищожават коментарите! Също, както на изборите унищожават неудобните бюлетини!

    12:12 20.02.2026

  • 41 Гюров

    13 4 Отговор
    се оказа Михайлов!

    12:14 20.02.2026

  • 42 боклук

    4 3 Отговор
    Ти що не се гръмнеш, а съветваш другите!?

    12:15 20.02.2026

  • 43 Правилния

    10 1 Отговор
    Добре че не каза,единствения!

    12:16 20.02.2026

  • 44 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор
    Това "правителство" Радев да го качи на Спартана и да го закара на Антарктида при Пимпира и другите пиеници. На връщане може и да не ги вземат.

    Коментиран от #49

    12:17 20.02.2026

  • 45 М дааа

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Егвийн ал-Вийр":

    На дето и БОЯНСКИТЕ ЛИВАДИ НЕ Е ЛИ СЪЩОТО ДЕЯНИЕ НО ВАНЬО ЧЕРНИЯ Е ДОНДУРКАШЕ КАТО М НА ВНР И ГЕРБ ЗА ПОСЛАННИК В ТУРЦИЯ И

    12:17 20.02.2026

  • 47 Бий си камшика №21 по-горе ...

    5 7 Отговор
    С чемодана си на вокзала при Путин. Там са забранени НПО-тата. Там е кораб без посока, за който няма попътен вятър. Кално блато.

    Коментиран от #59

    12:17 20.02.2026

  • 48 нарцицизъм

    18 3 Отговор
    Лошо Гюров,лошо.Още в първите часове тръгна с фалове.Ти,не си ли чувал,че незаменими хора няма?Признай си кой ти даде готовия лист с министрите,а ти само го изчете пред Президента.Нали това беше условието :ставаш премиер но няма да коментираш министри.Иначе не виждам как премиер ще лобира за този човек Цицилков.При такова наличие на кадри от жени и мъже.Не е за вярване,че ти си избрал тази джумерка,тази смешна и престъпна личност за министър.Несериозно е Гюро-о-о-в.Излагация голяма.

    Коментиран от #61

    12:18 20.02.2026

  • 50 Лама от ПП

    12 3 Отговор

    До коментар #46 от "боклук":

    Стига си защитавал доказани педофили бе

    12:22 20.02.2026

  • 51 Хаха

    14 1 Отговор
    Умник Гюро, кака Румяна така ли ти нареди?
    Направо нея да я обявят за Министър председател! Денкофф мухльо, Желязко кадър на кака Рума, оак мухльо, Умник Гюро пак мухльо! Да се чудиш имали мъже с топки в тази държава?

    Коментиран от #65

    12:23 20.02.2026

  • 52 Тома

    13 1 Отговор
    Въх мари майко кой беше правилния избор.Този е от хюм дружинката бе Гюров

    12:23 20.02.2026

  • 53 Точно така

    13 1 Отговор
    И Гюро се направи на умряла лисица Ако мине,но не мина калпавият му номер. Като поема отговорност,да си подаде оставката.

    12:23 20.02.2026

  • 54 бай Иван

    14 1 Отговор
    "Той беше правилният човек за провеждането на честни избори"

    М.да! Значи категорично ти си неправилният избор!

    Коментиран от #70

    12:24 20.02.2026

  • 55 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ха ха":

    А е че е зле е ясно но Бочко не си дава върхът, демек златния медал 😂😂

    12:24 20.02.2026

  • 56 Цицелкаджии

    19 1 Отговор
    Тези хора, ПП-ДБ са тотални деб.ли. Какъв правилен човек? Добре ли са, че предлагат такъв калушевец?
    Няма ли нормални, достойни хора?

    12:25 20.02.2026

  • 57 Данко Харсъзина

    17 2 Отговор
    Йотова и Радев назначиха ламите да управляват държавицата. Харе Буда, харе Кришна, харе идиоти. Няма да се учудя ако чистачката някой ден открие масово самоубийство в Министерски съвет. Или оргии с деца.

    12:25 20.02.2026

  • 58 Помните ли?

    18 2 Отговор
    помните ли актьора Димо Ангелов, хванаха го пиян в колата и веднага бе свален от Игра ина волята и н.н. Актьор... а този Съселков, хванат с м@ри хуана , с алкохоли не знам още каво, избран за вицепремиер?! Еgaти държавата, щом този й е вице.

    12:25 20.02.2026

  • 59 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бий си камшика №21 по-горе ...":

    Закон за чуждите агенти комсомолецо и да те светна и при Путин има чужди агенти! Пак си гледал мисирка ТВ или на семинар в някое НПО си ходил на тема Как да стана още по тъп!

    12:25 20.02.2026

  • 60 Хмм

    14 2 Отговор
    точно като в Петрохан, тръгнали да защитаат човек, съден, осъждан, оказал съпротива на полицията, с международна забрана от ЕК за наблюдател на избори, Гюров какво игнорира не само българските институции, но и ЕС, а този е сложен на заплата.
    Гюров няма уважението на никого, той е на поста, защото няма друг,, иска да му свалят правителството ли заради някакъв ..., даде и той самият е следствен.

    12:25 20.02.2026

  • 61 Що бе

    12 1 Отговор

    До коментар #48 от "нарцицизъм":

    Човекът ти казва,че може да е престъпник(алкохол,наркотици ,дела),но пък с ОПИТ.Сега с опит,но престъпник или престъпник,но с опит е правилно.И тук една пише,че миналото му не я интересува.Е...как един съден човек ще направи честни избори.КЪДЕ Е ГАРАНЦИЯТА.

    12:26 20.02.2026

  • 62 Тити на Кака

    19 2 Отговор
    Пореден автогол на Гюров - да заявиш подкрепата си към публично доказан алкохолик, наркоман и лъжец, обявявайки го за чудотворец, който ще осигури честни избори е огромен гаф.

    12:26 20.02.2026

  • 63 Бойко Борисов хахаха

    1 5 Отговор
    Населението на България действително намаля с близо 800 000 души, но за много по-дълъг период (например между преброяванията през 2011 и 2021 г.), като основният фактор за това е естественият прираст (разликата между раждаемост и смъртност), а не само емиграцията. ГЕРБ видими резултати...ние загиваме Гюров и Радев нищо не могат да направят ТИТАНИК....

    12:27 20.02.2026

  • 64 хфджб

    14 1 Отговор
    Същия парашутист като тебе Гюров , дари в банката не те пуснаха

    12:27 20.02.2026

  • 65 Данко Харсъзина

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    Има. Великият българин, големия държавник, строителят на съвременна България, Бойко Борисов.

    12:27 20.02.2026

  • 66 ОТ КЪДЕ ГИ НАМИРАТ?

    16 2 Отговор
    АМИ ЧЕ ОНЯ ДЕТО ПРОДАВАШЕ ШНОРХЕЛИ ГОВОРЕШЕ ПО ДОБРЕ ОТ ГЮРОВ, УПРАВИТЕЛЯ НА ГОЛФ ИГРИЩЕ?

    12:27 20.02.2026

  • 67 КРО НА ЛЕНА. ОКОСМЕН ПАРАПЕТ.

    13 3 Отговор
    ГЮРОВ Е НАЙ-ДОБРОТО В ПП-ДБ! ОСТАНАЛОТА Е ЗА ПЕТРОХАН.

    12:29 20.02.2026

  • 68 Ото фон Бломберг

    12 2 Отговор
    Не на цицелщината.! Долу бкп и комсомолчета от ппдебъ

    Долу жалкият паразит янкулов

    Не на цицелщината и негодника голф играча и измекяр

    12:31 20.02.2026

  • 69 КИРО НА ЛЕНА. ОКОСМЕН ПАРАПЕТ.

    8 3 Отговор
    ГЮРОВ Е НАЙ-ДОБРОТО В ПП-ДБ! ОСТАНАЛОТО Е ДОБРО ЗА ПЕТРОХАН И В ОКОЛЧИЦА.

    12:31 20.02.2026

  • 70 Да не бяхме

    12 1 Отговор

    До коментар #54 от "бай Иван":

    Да не бяхме ги чули В ОНЗИ ЗАПИС,да им повярваме(наше МВР,наши служби..)Горкият Мирчев,живее в такава заблуда,че ОПОЗИЦИЯТА СПИ зимен сън докато те разчистват терена.

    12:32 20.02.2026

  • 71 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Всички са наясно ,че Гюров се е запознал с министрите си в чакалнята на Президента Йотова ,а Цицелков го е разпознал по смимка в профил и анфас от полицейското му досие.

    12:33 20.02.2026

  • 72 Неможачите на дедоCopoc

    11 3 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    12:33 20.02.2026

  • 74 МВР служител

    3 8 Отговор
    След ден Борисов ще е в затвора в Румъния, Пеевски в затвора в Унгария, метастазите им в следствието, без никой да им пречи ще оставят показания защо десет години не са обърнали внимание на злоупотребата с непозволена власт

    12:34 20.02.2026

  • 75 Някой

    4 1 Отговор
    И да премахват идиотизма с домовата книга. Дори да са не случайни, могат да направят избора много по-голям, а не на действащи избрани от сегашната власт. Да кажат били някога министри и зам. министри, кметове и секретари на общини с над някакво население и така нататък и изведнъж избора може да е над 1000 човека. Защо от сегашните? Ето Желязков е бил председател на парламента, но няма правото да бъде избран за служебен министър председател. Или имало по закон забрана тези от служебен кабинет да участват в следващи избори. Тоест автоматично отпадат за следващ парламент. Ако се съгласи председател на парламента, той отпада от следващия. Първоначално предлагаха 3 от които 2 не стават (на КС (да следи себе си) и на БНБ (после променяха закон)).

    12:35 20.02.2026

  • 76 Старшина Боташ

    7 1 Отговор
    Всичко бих дал да видя отдолу голата лена ....без да се подготвя ...ще я позлатя ...някой ако я познава да и предаде ..не искам да се мие или бръсне

    12:35 20.02.2026

  • 77 Даката

    6 1 Отговор
    Гюров приел оставката на Киселков. Сега да ни каже как ще понесе отговорност както обеща, чакаме?

    12:36 20.02.2026

  • 78 ДА АМА ЗНАЯТ АНГЛИЙСКИ!

    9 2 Отговор
    ЛАМИ, ПИЯНИ, ДРОГИРАНИ, ВСЯКЪКВИ СТАВАТ ЗА ПРЕМИЕРИ И ВИЦЕ ПРЕМИЕРИ, СТИГА ДА СА ОТ ПП-ДБ.

    12:36 20.02.2026

  • 79 123456

    13 1 Отговор
    Къв опит , бе шушумиги - опит да свива коз марихуана ли , опит да кара пиян ли , опит да показва надъ рвен с гордост ли ! Я го прекарайте на един полиграф за педофилия , да видим ... Поемал отговорност - я по-добре си проучвай по-добре излагацийките ....

    12:36 20.02.2026

  • 81 Атлантическо правителсто

    10 1 Отговор
    И "Честни избори" е нон сенс !

    12:38 20.02.2026

  • 82 "Поемам отговорност"

    10 1 Отговор
    И как я поемаш?

    Коментиран от #120

    12:39 20.02.2026

  • 83 Ех,Гюров!

    10 1 Отговор
    Изложи се още на старта!
    По-добре замълчи и не се излагай,с излишни обяснения,които имат обратният ефект...!

    12:40 20.02.2026

  • 84 Първия

    9 1 Отговор
    в света,специалист по честни избори!

    12:41 20.02.2026

  • 85 Аре бре... не думай

    9 1 Отговор
    всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест

    12:41 20.02.2026

  • 86 Дедо ви...

    12 2 Отговор
    Доживях.....?!?!?! Те такова животно като вицепремиер за честни избори не бяхме виждали....

    Коментиран от #98

    12:41 20.02.2026

  • 87 Първият Перничанин!

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Тоя се ,,самоуби"...,по-бързо и от Калушев...!

    12:41 20.02.2026

  • 88 ИЗМЪЧВА МЕ ЕДИН ВЪПРОС

    15 1 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ДА СИ ПЕДОФИЛ ИЛИ ШАРЛАТАНИН ИЛИ Е ЗАДЪРЖИТЕЛНО ДА Е ЕДНОВРЕМЕННО ЗА ДА СТАНЕШ ПРЕМИЕР?

    12:43 20.02.2026

  • 89 Някой

    7 1 Отговор
    Както бе: Вината поемам само с мезета.
    Толкова за поемане на отговорност!

    12:43 20.02.2026

  • 90 Чудя се

    12 1 Отговор
    Защо от ПП мислят,че като оричат очебийни факти,ние пък ще им вярваме.Много подценяват хората,взимайки ги за будали.Отричайки до дупка,прави лошо впечатление.Хем виновни,хем нагли стават.

    12:45 20.02.2026

  • 91 циркаджии

    8 1 Отговор
    Айде бе не сте му знаели биографията , това е режисиран цирк и бушон , сега момчето му се смее цяла България , другите са много читави и заслужили?!

    Коментиран от #96

    12:45 20.02.2026

  • 92 НАРОДНА ПОГОВОРКА!

    11 1 Отговор
    ,,Не е виновен тоя дето е изял баницата,а тоя който му я е дал!"...!
    Гюров,къде е дрямал,че да не е проучил предварително хората си...?!
    Пък може,да не е толкова наивна историята!
    По-вероятно е Гюров ,да е знаел,но да се е надявал номерът ,да мине...!
    Да,ама...- Не!
    Вече има гласност,а Т.Ж.,отдавна го няма...

    12:45 20.02.2026

  • 93 Ъхъъъъ....

    12 1 Отговор
    (Премиерът се срещна с представители на студентите) Но иначе за деполитизация на ВУЗ-овете дрънкахме нали? Соросоидни мишки гнусни

    12:45 20.02.2026

  • 94 Я, СЕКТАТА СЕ РАЗРАСТНА?

    15 1 Отговор
    ГЮРОВ ЩЕ ИМ ОТВАРЯ ЛИ ФОНТАНЕЛИТЕ НА ТИЯ ДЕЦА ЗАД НЕГО?

    12:47 20.02.2026

  • 95 Да Не

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гюров оставка и се махай":

    Точно!!!

    12:48 20.02.2026

  • 96 Просто работодател на малка фирма...!

    18 1 Отговор

    До коментар #91 от "циркаджии":

    Аз един обикновен работник да назнача,че го проучвам до девето коляно...
    А тук става въпрос за...,,Вицепремиер за Честни Избори"...!
    Звучи нелепо обяснението на Гюров...!!!

    Коментиран от #100

    12:48 20.02.2026

  • 97 Синя София

    4 2 Отговор
    Честни избори,друг път,щом имаме доказани купувачи,фалшификатори и откровени мутри,няма да дочакаме честни избори,революция трябва,с мутрите по мутренски

    12:49 20.02.2026

  • 98 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #86 от "Дедо ви...":

    Правят ни на маймуни.Слагат един нечестен човек,министър за честни избори.Подигравка с хората.Все едно ни казват,говорете си колкото искате,ние ще си правим каквото решим.Този път--браво на ИТН.

    12:49 20.02.2026

  • 99 Соросоидните НПО-та и Йотова

    10 2 Отговор
    Създадоха поредната бутафория

    12:49 20.02.2026

  • 100 Ото фон Бломберг

    9 2 Отговор

    До коментар #96 от "Просто работодател на малка фирма...!":

    Те жълтопаветните соеви мишоци нямат особено връзка с реалността и работата защото никога не са работили

    12:50 20.02.2026

  • 101 ТИЯ ОТЗАД МИ СЕ ВИЖДАТ СВЕТНАТИ.

    6 1 Отговор
    ЛАМА ГЮРОВ ДА НЕ ГИ ПРОСВЕТЛЯВА ТИЯ ЗАД НЕГО?

    12:52 20.02.2026

  • 102 Точно

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Гюров оставка и се махай":

    Правителството е на Борисов и Иво Прокопов.

    12:52 20.02.2026

  • 103 Кой е Тате ?

    10 1 Отговор
    Решение N° 1701
    от 01.10.2019 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.

    Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!

    12:54 20.02.2026

  • 104 Ако "представители на студентите"

    5 1 Отговор
    Ще казват какво и как трябва просто я отпишете тази държава.

    12:54 20.02.2026

  • 105 ЙОТОВА ОТ МЕЧ.

    1 4 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО Е НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ.

    12:56 20.02.2026

  • 106 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Има ли Гюро глава? Питам и отговор не искам.

    12:57 20.02.2026

  • 107 ТОЯ СИ ОТИДЕ НО

    2 2 Отговор
    Друг по гаден от него ще вземе Гюров. И на итн ще се стегни ПОЛУЖНИЕТО. Ни 1% няма да имат.

    Коментиран от #116

    13:01 20.02.2026

  • 108 Ако е обикновен работник

    5 1 Отговор
    Може да не му гледаш нищо. Щом се е съгласил да бъде министър се гледа всичко!!!

    13:01 20.02.2026

  • 109 Станчев

    7 1 Отговор
    Как не се сетиха да назначат Бобоков, да му направят едно министерство на екологията, че той знае къде да закопава токсичните отпадъци! Може и от втора линия да действа човека, само със съвети и логистика!

    13:03 20.02.2026

  • 111 Еволюция

    2 7 Отговор
    Маймуна с 1/8 акъл и 7/8 чалга. Що е то?

    Коментиран от #113

    13:06 20.02.2026

  • 112 дядо Вазов

    3 1 Отговор
    кой не е мандрисал жена му ,кой не и го е давал фстата......ООООО ЛИЛИ.....

    13:08 20.02.2026

  • 113 Ясно накъде биеш...!

    9 1 Отговор

    До коментар #111 от "Еволюция":

    И аз никак не ги одобрявам ИТН!
    Но в случая ИТН са прави,за чутовната издънка на Гюров!

    13:13 20.02.2026

  • 114 Промяна

    4 2 Отговор
    УУУУУУ ГЮРО НАЗНАЧЕН СИ ОТ МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЪН БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ТЕЗИ ПЕТРОХАНЦИ СА СЕ САМОЗАБРАВИЛИ

    13:13 20.02.2026

  • 115 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Браво!":

    7 ЗА ЗАТВОРА СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО НАЗНАЧИХА ПЕТРОХАНЦИ И ТЕЗИ КОИТО ПЛАТИХА МЕТЕЖИТЕ

    Коментиран от #117

    13:14 20.02.2026

  • 116 А то отивай е Първи клас...!

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "ТОЯ СИ ОТИДЕ НО":

    С това твое...,,ПОЛУЖНИЕ..."...!

    Коментиран от #125

    13:18 20.02.2026

  • 117 зевзек

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Промяна":

    ти знаеш ли ги тези, дето платиха за метежите, ако ги знаеш, напиши ги тука

    Коментиран от #121

    13:18 20.02.2026

  • 118 Гошо

    2 1 Отговор
    Пак предател до предателя и в това правителство + 1 е.рейка става раздърпана обезобразена чанта.

    13:22 20.02.2026

  • 119 Шарлатани

    11 1 Отговор
    Непоправими шарлатани

    13:22 20.02.2026

  • 120 Как ли,я поема тая...,,отговорност"...?!

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от ""Поемам отговорност"":

    До...сливиците...😝?!

    13:24 20.02.2026

  • 121 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "зевзек":

    ЧЕРЕПА.Още 2020 си каза.Бобокови.Стари дружки на фатмака.Копринков,Гергов.

    13:25 20.02.2026

  • 122 Голям

    4 2 Отговор
    Поемам отговорност за излъчването на този 60клук Цицелков за вицепремиер, щото видите ли той бил правилния 60клук, за провеждането на "честни" избори???
    Чакай малко.... я пак????

    13:56 20.02.2026

  • 123 И то сега какво се оказа?

    4 2 Отговор
    Всички от домовата книга обратни, педофили, маняци, пияндета и наркомани. Брейййй аман от тази демокрация! Един свестен човек да не може да се намери да свърши за две стотинки работа. Оп извинете. за два евроцента исках да напиша ама се изпуснах ей така по навик.

    14:07 20.02.2026

  • 124 Аку

    4 1 Отговор
    Защо тези проститутки който го атакуват не питат зайчарника и прасето който са издали заповед за премахване на хората от Петрохан за това което са установили за тях.

    14:32 20.02.2026

  • 125 ПЛУЖ Е НАРЕЧИЕ НА

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "А то отивай е Първи клас...!":

    Без гръбначно със о. А положението си е натуупорчено за итн. Кой много рие на гърба и у задните части си го набутва. И ДРАГИ ПИША МАЛКО НА ДИАЛЕКТА У НАШЕ СЕЛО. НИЩО ЛОШО. ВАЖНО Е ДА ГО РАЗБЕРЕШ. И ЩОМ НЕ СИ РАЗБРАЛ ЗНАЧИ ОТ ГРАДО СИ. ТУК ИМА МНОГО ЛАЙКА ЕЛА И СИ ПОНАБЕРИ ПОМАГА.

    14:33 20.02.2026

  • 126 Така де

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Тоя Гюров не става бе, хора! В начало прави добро впечатление, но много слабохарактерен!

    15:07 20.02.2026

  • 127 Не се подавайте

    1 2 Отговор
    на маймунски провокации.

    15:18 20.02.2026

  • 128 Поема отговорност

    1 1 Отговор
    Прасешките почитатели поемат тъшковия. Въпрос на преоритети

    15:23 20.02.2026

  • 129 нагъл

    0 1 Отговор
    по-нагъл, най-нагъл.
    ПППП-секта

    16:34 20.02.2026

