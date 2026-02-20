Гюров за Цицелков: Поемам отговорност за този избор. Той беше правилният човек за провеждането на честни избори

"Честните избори са наистина кауза. Ние стоим зад тази кауза. Когато поканих Стоил Цицелков за вицепремиер за честни избори, аз разчитах на неговата експертиза и опита му за провеждането и наблюдението на избори в много държави. Аз не разполагам със съдебен регистър и не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи. Аз се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест. Днес поемам отговорност за този избор". Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров след среща със студенти, цитиран от Dariknews.bg.
"Аз виждам как хората атакуват г-н Цицелков, никой не го атакува за неговата липса на опит, ясно е накъде е насочена атаката - тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем честни избори. За нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече краткосрочни дивиденти от този акт. След разговор със Стоил решихме, че това е правилно решение, за да може да защитим гласа на хората и да защитим доверието в усилията на правителството да създаде условия за честни избори", посочи още служебният премиер.
"Аз му благодаря за готовността и отговорността", каза още Гюров.
"Той беше правилният човек за тази задача, очаквах да ни съдите по нашата работа, но на г-н Цицелков не му беше дадена тази възможност", допълни още служебният премиер.
"За мен беше изключително важно една от първите срещи в МС да бъде с хората, на които гласът не се чува, младите хора, които не гласуват, които се чувстват отчуждени от гражданския процес, но които в последните дни проявиха своята гражданска активности и посочиха нещата, с които не са съгласни. Тези хора имат надежда, но и много високи очаквания", заяви Гюров.
Премиерът се срещна с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година. Срещата е поискана от самите тях.
