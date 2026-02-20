Новини
Трети ден бедствено положение в смолянските села Мугла и Киселчово

20 Февруари, 2026 11:35 895 1

Пътят към Мугла е затворен, недостъпен е дори за високопроходими автомобили

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И днес остава в сила обявеното на 18 февруари бедствено положение за селата Мугла и Киселчово, съобщи за БТА заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.

Пътят към Мугла е затворен, недостъпен е дори за високопроходими автомобили. Машини за снегопочистване са „пробили“ трасето, но условията по пътя все още са тежки с близо 3 метра снегонавявания на места и лед около 50 сантиметра.

В Киселчово остава проблемът с прекъснатата електропреносна мрежа.

Местните жители имат електричество в домовете си, осигурено чрез агрегат, доставен от електроразпределителното дружество. Захранването на селото е прекъснато заради паднали при снежната буря пет електрически стълба и скъсани жици.


  • 1 Факт

    1 2 Отговор
    21 век ....

    11:39 20.02.2026

