Ахмед Магамаев на репешаж на Световното по борба в Загреб

Ахмед Магамаев запази шансовете си за отличие на Световното първенство по борба, което се провежда в хърватската столица Загреб. След динамичен старт в категория до 97 килограма свободен стил, националът ни се класира за репешажите, където ще се опита да се пребори за бронзов медал.

Магамаев започна надпреварата с впечатляваща победа – 7:3 срещу представителя на Украйна Раду Лефтер. В следващия кръг обаче българинът се изправи срещу изключително силния иранец Амирали Хамид Азарпира, който го надви с 6:3.

Азарпира, бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж, продължи победния си ход и на полуфиналите, където елиминира олимпийския шампион Ахмед Тажудинов от Бахрейн с 5:2. Във финалната битка за световната титла иранецът ще се изправи срещу американската звезда Кайл Снайдер – олимпийски шампион от Рио 2016 и трикратен световен първенец, който безапелационно победи японеца Араш Йошида с 9:1.

За да стигне до двубой за бронзовото отличие, Ахмед Магамаев трябва да преодолее две препятствия в репешажите. Първият му съперник ще бъде монголецът Ганхуад Ганбаатар, носител на сребърен медал от престижния турнир Mongolia Open. При успех, българинът ще се изправи срещу индийския талант Вики Вики – шампион на Азия до 23 години. Ако Магамаев спечели и двете срещи, ще получи шанс да се бори за бронза срещу олимпийския златен медалист Ахмед Тажудинов.

За съжаление, другият български представител в днешния ден – Микяй Наим (65 кг), отпадна след драматична загуба с 8:9 от украинеца Андрий Биличук. Впоследствие Биличук не успя да продължи напред, което сложи край на участието на Наим в шампионата.