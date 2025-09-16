Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Ахмед Магамаев на репешаж на Световното по борба в Загреб

Ахмед Магамаев на репешаж на Световното по борба в Загреб

16 Септември, 2025 06:33 623 5

  • ахмед магамаев -
  • световното първенство-
  • борба-
  • загреб-
  • свободен стил

Микяй Наим отпадна след драматична загуба

Ахмед Магамаев на репешаж на Световното по борба в Загреб - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ахмед Магамаев запази шансовете си за отличие на Световното първенство по борба, което се провежда в хърватската столица Загреб. След динамичен старт в категория до 97 килограма свободен стил, националът ни се класира за репешажите, където ще се опита да се пребори за бронзов медал.

Магамаев започна надпреварата с впечатляваща победа – 7:3 срещу представителя на Украйна Раду Лефтер. В следващия кръг обаче българинът се изправи срещу изключително силния иранец Амирали Хамид Азарпира, който го надви с 6:3.

Азарпира, бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж, продължи победния си ход и на полуфиналите, където елиминира олимпийския шампион Ахмед Тажудинов от Бахрейн с 5:2. Във финалната битка за световната титла иранецът ще се изправи срещу американската звезда Кайл Снайдер – олимпийски шампион от Рио 2016 и трикратен световен първенец, който безапелационно победи японеца Араш Йошида с 9:1.

За да стигне до двубой за бронзовото отличие, Ахмед Магамаев трябва да преодолее две препятствия в репешажите. Първият му съперник ще бъде монголецът Ганхуад Ганбаатар, носител на сребърен медал от престижния турнир Mongolia Open. При успех, българинът ще се изправи срещу индийския талант Вики Вики – шампион на Азия до 23 години. Ако Магамаев спечели и двете срещи, ще получи шанс да се бори за бронза срещу олимпийския златен медалист Ахмед Тажудинов.

За съжаление, другият български представител в днешния ден – Микяй Наим (65 кг), отпадна след драматична загуба с 8:9 от украинеца Андрий Биличук. Впоследствие Биличук не успя да продължи напред, което сложи край на участието на Наим в шампионата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паисий

    0 1 Отговор
    Какво е репешаж?

    Коментиран от #2

    06:52 16.09.2025

  • 2 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Паисий":

    Като баража във футбола.

    Коментиран от #4

    07:12 16.09.2025

  • 3 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Мехмед от нашите ли е? И преди съм го чувал, ама мислех, че се върна в Русия.

    07:14 16.09.2025

  • 4 Паисий

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Bълкът":

    Благодаря. А каква е българската дума? За речника питам. Ако няма ,да я измисля. Например долно възкачване?

    07:16 16.09.2025

  • 5 и тоз ли е записан

    0 0 Отговор
    българин там ? То не бяха борци, ритнитопковци, сервитьори, мазачи все българи неговорещи българския език.

    07:38 16.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ