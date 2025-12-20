Руснакът Шамил Мамедов каза, че иска да се състезава за България. Ето как реагира Москва

Състезателят по борба свободен стил Шамил Мамедов категорично е настоявал да се присъедини към националния отбор на България. Това каза пред ТАСС Михаил Мамиашвили, президент на Руската федерация по борба, предаде БТА.
Вчера беше обявено, че руснакът ще се състезава за България от следващия сезон.
„Той категорично настоя. Тези трансфери се случват и ще се случват. Интересите на националния отбор и мотивацията са важни тук. Мамедов е способен борец и беше избран в отбора по време на последния олимпийски цикъл“, каза Мамиашвили.
„Искам да споделя някои важни новини - от следващия сезон ще представям националния отбор на България. Благодаря ви много за доверието и възможността да се състезавам и боря за България - ще направя всичко, за да оправдая очакванията. Искам също да изразя благодарността си към Руската федерация по борба, целия треньорски щаб и всички момчета, с които сме работили и с които сме изминали дълъг път през годините. Благодаря ви за подкрепата, за опита и за вярата“, написа Мамедов в профила си в Инстаграм.
24-годишният Мамедов спечели руското първенство през 2023 и 2024 година, както и бронз на Световното първенство през 2023-а.
