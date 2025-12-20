Новини
Руснакът Шамил Мамедов каза, че иска да се състезава за България. Ето как реагира Москва

20 Декември, 2025 13:53 1 249 20

Искам да споделя някои важни новини - от следващия сезон ще представям националния отбор на България, заяви състезателят

Руснакът Шамил Мамедов каза, че иска да се състезава за България. Ето как реагира Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състезателят по борба свободен стил Шамил Мамедов категорично е настоявал да се присъедини към националния отбор на България. Това каза пред ТАСС Михаил Мамиашвили, президент на Руската федерация по борба, предаде БТА.

Вчера беше обявено, че руснакът ще се състезава за България от следващия сезон.

„Той категорично настоя. Тези трансфери се случват и ще се случват. Интересите на националния отбор и мотивацията са важни тук. Мамедов е способен борец и беше избран в отбора по време на последния олимпийски цикъл“, каза Мамиашвили.

„Искам да споделя някои важни новини - от следващия сезон ще представям националния отбор на България. Благодаря ви много за доверието и възможността да се състезавам и боря за България - ще направя всичко, за да оправдая очакванията. Искам също да изразя благодарността си към Руската федерация по борба, целия треньорски щаб и всички момчета, с които сме работили и с които сме изминали дълъг път през годините. Благодаря ви за подкрепата, за опита и за вярата“, написа Мамедов в профила си в Инстаграм.

24-годишният Мамедов спечели руското първенство през 2023 и 2024 година, както и бронз на Световното първенство през 2023-а.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    2 6 Отговор
    Вместо с руски благодарности да заема място на не толкова изявен, но тренирал в България борец, може да се пробва в друга балканска държава, може и в Сърбия.

    13:59 20.12.2025

  • 2 За премии на чиновници

    5 6 Отговор
    Още един неблагодарник ще хрантутим. Какво казва дебеланката шефка на борбата.

    13:59 20.12.2025

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    4 5 Отговор
    истински българин

    13:59 20.12.2025

  • 4 1488

    6 4 Отговор
    сичкото мюмюн и мемед иска да е максимално
    близко до родината (турция)

    14:00 20.12.2025

  • 5 1488

    9 5 Отговор
    извинете ама тези ли са ни освободили веднъж 1878 и втори път 1945

    Коментиран от #9

    14:01 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 даже е жалко

    6 2 Отговор
    Хич не е весело и радостно, когато чужденец, изградил се като спортист в чужбина, се състезава формално и лицемерно уж за България.

    14:05 20.12.2025

  • 8 Едно

    5 3 Отговор
    е сигурно, няма да навреди на българската борба, и българските интереси.

    Коментиран от #12

    14:05 20.12.2025

  • 9 Да точно така

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Абсолютно, това са хората.

    14:07 20.12.2025

  • 10 Анонимен

    3 2 Отговор
    ако живее на 5 етаж може да падне от 9

    14:08 20.12.2025

  • 11 Ами да....

    8 0 Отговор
    И чеченците вече са ни братушки 👍

    Коментиран от #13

    14:09 20.12.2025

  • 12 различно мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Едно":

    Само ще предизвика отлив от подрастващи в този спорт, защото когато търсят международна изява, изявен парашутист от чужбина да ги предреди и обезсмисли дългогодишни усилия.

    Коментиран от #15

    14:09 20.12.2025

  • 13 руcoмил

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами да....":

    я люблю кавказкие мужики 😍😍😍

    14:20 20.12.2025

  • 14 хмм

    7 0 Отговор
    Я таков шоколадов и брадат руснак не бех виждал до сега.

    14:29 20.12.2025

  • 15 даа

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "различно мнение":

    Или ако няой стане прекалено добър да играе за друга страна среу пари.

    Везенков за Гърция или който го купи.
    Сточката можеше да рита за която и да е евро държава.
    Балъков за Португалия.
    Лечко да ни вкара на нас гол в полза на Германия 94.
    Гимнастичките ни да предствят други държави и .т н.

    14:32 20.12.2025

  • 16 Гост

    3 1 Отговор
    Този няма нищо общо с РУСНАК .

    Коментиран от #18

    14:39 20.12.2025

  • 17 Галина Колева

    2 0 Отговор
    ТОЙ НЕ Е РУАНАК .СПОРТИСТИТЕ СА КАТО ГЛАДИАТОРИТЕ НЯКОГА.

    14:41 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нито

    3 0 Отговор
    българите ще се радват на успехите му, нито руснаците. Въобще това със спортното гражданство е голяма глупост. Но момчето го разбирам, заради санкциите явно няма друг избор

    14:42 20.12.2025

  • 20 Местния Козар

    0 0 Отговор
    Само не разбрах каква е реакцията на Москва, ама карай......

    15:07 20.12.2025

