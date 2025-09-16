Трагедия в Чили: Италианският скиор Матео Францозо загуби живота си по време на тренировка

Вълна от скръб обхвана световната ски общност, след като талантливият италиански състезател Матео Францозо почина вследствие на тежък инцидент по време на предсезонна подготовка в Чили. Новината бе потвърдена от Италианската федерация по зимни спортове, която изрази дълбоки съболезнования към близките и колегите на спортиста.

25-годишният Францозо, считан за една от надеждите на италианските алпийски ски, претърпя фатално падане на пистата в Ла Парва. По информация на федерацията, младият скиор е пробил две защитни огради и се е сблъскал с трета, разположена на около шест-седем метра извън трасето.

След инцидента той е бил незабавно транспортиран с хеликоптер до болница в Сантяго, където лекарите са се борили за живота му. За съжаление, получената черепно-мозъчна травма и последвалият мозъчен оток се оказват фатални.

Трагедията се случва по-малко от година след смъртта на друга италианска скиорка – Матилде Лоренци, което разтърси допълнително спортната общност на Апенините.

Президентът на Италианската федерация по зимни спортове Флавио Рода определи случилото се като „неописуема загуба“ и подчерта необходимостта от още по-строги мерки за безопасност на пистите: „Това е огромен удар за семейството на Матео и за целия ни спорт. Трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим подобни трагедии в бъдеще.“

Матео Францозо оставя след себе си впечатляваща спортна биография. През 2021 година той триумфира в супергигантския слалом от Европейската купа, а година по-рано зае четвърто място в спускането на Световното първенство за юноши. В кариерата си Францозо има 17 старта в Световната купа, като най-доброто му класиране е 28-о място в супергигантския слалом в Кортина д’Ампецо през януари 2023 година.