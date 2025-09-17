Новини
Великолепна България разгроми Чили и спечели групата си на Световното първенство

17 Септември, 2025 10:50 621 0

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България в мача - 17 точки - 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса

Великолепна България разгроми Чили и спечели групата си на Световното първенство - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по волейбол изигра перфектен мач и разгроми с резултат 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12) аутсайдера Чили, като по този начин спечели своята „Група E” на Световното първенство, което се провежда във Филипините.

Съставът, воден от Джанлоренцо Бленджини, вече си беше осигурил място на осминафиналите след двете победи в първите два двубоя – категорично 3:0 срещу Германия и драматично 3:2 над Словения.Така България събра осем точки и вече като първенец в своята група ще срещне втория от Група „D” в елиминациите. Кой ще бъде съперникът ще стане ясно по-късно в сряда, като възможните опции са Куба или Португалия. Засега това е отборът от Иберийския полуостров, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, но България ще срещне именно кубинците в директните елиминации.

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България в мача - 17 точки - 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента. Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7. За Чили по 7 точки реализираха Висенте Парагире и Висенте Валенсуела.


