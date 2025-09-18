Новини
Ливърпул триумфира в зрелищен двубой срещу Атлетико Мадрид на "Анфийлд"

18 Септември, 2025 00:02 525 0

Върджил Ван Дайк донесе победата на "мърсисайдци"

Ливърпул триумфира в зрелищен двубой срещу Атлетико Мадрид на "Анфийлд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул надделя с 3:2 над коравия тим на Атлетико Мадрид в първия си сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига.

Още в началните минути на "Анфийлд" домакините демонстрираха амбиция и хъс. Само четири минути след първия съдийски сигнал, Анди Робъртсън откри резултата с прецизен удар, а малко по-късно Мохамед Салах удвои преднината на Ливърпул, хвърляйки трибуните в екстаз.

Испанският гранд не се предаде и в добавеното време на първата част Маркос Йоренте върна интригата, намалявайки изоставането на "дюшекчиите".

Второто полувреме предложи динамика и напрежение, като и двата отбора създадоха опасни положения, но липсваше последният щрих.

В 81-вата минута Йоренте отново се превърна в герой за Атлетико, изравнявайки резултата след рикошет, който остави вратаря на Ливърпул безпомощен.

В добавеното време на двубоя Върджил Ван Дайк донесе победата на "мърсисайдци" с мощен удар с глава след перфектно центриране от Доминик Собослай.

Драмата на терена се пренесе и извън него, след като наставникът на Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, бе отстранен с директен червен картон за бурна реакция след третия гол на Ливърпул.

След този емоционален успех, Ливърпул ще гостува на Галатасарай на 30 септември в следващия си мач от Шампионската лига, докато Атлетико Мадрид ще приеме Айнтрахт Франкфурт на собствен терен в същия ден.


