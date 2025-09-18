Новини
Футболни звезди се съблякоха голи в самолет (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 11:55 922 4

  • футболистите на монако-
  • ница-
  • брюж-
  • шампионската лига-
  • пол погба-
  • ансу фати-
  • ерик дайър-
  • футбол

Играчите, сред които звезди като Пол Погба, Ансу Фати, Ерик Дайър и др., стояха в аероплана заради проблем с климатика

Футболни звезди се съблякоха голи в самолет (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболистите на Монако бяха принудени да стоят няколко часа в самолета си на летището в Ница, а в крайна сметка не успяха да излетят за Белгия, където днес гостуват на Брюж в мач от Шампионската лига.

Играчите, сред които звезди като Пол Погба, Ансу Фати, Ерик Дайър и др., стояха в аероплана заради проблем с климатика. На тях им беше забранено да напускат машината, докато текат ремонтните дейности.

Така футболистите на Монако се потяха като в сауна във вътрешността на корпуса. Заради това те се съблякоха само долно бельо. Някои се опитваха да се охлаждат, махайки срещу себе си със салфетки и други подръчни материали.

Накрая се оказа, че самолетът не може да бъде ремонтиран и играчите слязоха от него само по бельо. Полетът на отбора беше отменен. Клубът взе решение, че ще лети за Белгия днес – в деня на мача срещу Брюж.

🚨🚨AS MONACO

❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !

😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO

— LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ба тез П

    1 0 Отговор
    Е да ли глупави

    11:58 18.09.2025

  • 3 Вужъст

    0 0 Отговор
    Авиокомпаниите са садисти от чист вид!

    11:59 18.09.2025

  • 4 Буха ха

    0 0 Отговор
    Мара се израдва на голите негри с големите тупурдаци, не са като Милен

    12:27 18.09.2025

