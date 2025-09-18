Футболни звезди се съблякоха голи в самолет (ВИДЕО)

Футболистите на Монако бяха принудени да стоят няколко часа в самолета си на летището в Ница, а в крайна сметка не успяха да излетят за Белгия, където днес гостуват на Брюж в мач от Шампионската лига.
Играчите, сред които звезди като Пол Погба, Ансу Фати, Ерик Дайър и др., стояха в аероплана заради проблем с климатика. На тях им беше забранено да напускат машината, докато текат ремонтните дейности.
Така футболистите на Монако се потяха като в сауна във вътрешността на корпуса. Заради това те се съблякоха само долно бельо. Някои се опитваха да се охлаждат, махайки срещу себе си със салфетки и други подръчни материали.
Накрая се оказа, че самолетът не може да бъде ремонтиран и играчите слязоха от него само по бельо. Полетът на отбора беше отменен. Клубът взе решение, че ще лети за Белгия днес – в деня на мача срещу Брюж.
🚨🚨AS MONACO
❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !
😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO
