Диего Симеоне налетя на фен на Ливърпул на "Анфийлд"

18 Септември, 2025 06:45 453 1

Вирджил ван Дайк отбеляза победния гол в добавеното време и отпразнува доста бурно това попадение

Диего Симеоне налетя на фен на Ливърпул на "Анфийлд" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на Атлетико Мадрид загубиха на старта на новия сезон в Шампионската лига от Ливърпул като гост с 2:3, а драматичният край на мача беше допълнително нажежен от треньора на испанския отбор Диего Симеоне.

Вирджил ван Дайк отбеляза победния гол в добавеното време и отпразнува доста бурно това попадение. Това празненство не се хареса на Чоло Симеоне, който тръгна да се разправя с феновете на Ливърпул. Според наставника няколко души са му показали среден пръст и са го обиждали. Той се опита да обясни това на четвъртия съдия, но той вече беше съобщил на главния съдия, че Симеоне е прекалил.

Охраната на Ливърпул трябваше да се намеси с повече от четирима души, за да раздели Симеоне от провокиращите фенове. И дори след като първоначално беше отстранен от други членове на щаба, колоритният треньор се намеси за втори път в сблъсъка, за да търси обяснения. След това италианският съдия Мариани бързо реши, че е достатъчно. Той изгони Симеоне с червен картон от терена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 невежство фактическо

    0 0 Отговор
    павка ако бяха домакин можеше да паднат с 2:3 ама те са гости бе резултатът беше 3:2 !!! научете ги тия работи когато искате да пишете за футбол…

    07:01 18.09.2025

