Новини
Спорт »
Тенис »
Ига Швьонтек започна с летящ старт на турнира в Сеул

Ига Швьонтек започна с летящ старт на турнира в Сеул

18 Септември, 2025 17:06 385 0

  • тенис-
  • ига швьонтек -
  • турнир -
  • сеул-
  • основната схема-
  • румънката -
  • сорана кърстя

Тя победи румънката Сорана Кърстя

Ига Швьонтек започна с летящ старт на турнира в Сеул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер две в женския тенис Ига Швьонтек демонстрира класата си още в първия си двубой на престижния турнир на твърди кортове в Сеул. Полската звезда, която оглавява основната схема, не остави никакви шансове на румънката Сорана Кърстя, заемайки убедителна победа с 6:3, 6:2 във втория кръг.

Срещата, продължила едва 94 минути, затвърди доминацията на Швьонтек в преките ѝ сблъсъци с Кърстя – това бе шести пореден успех за полякинята, като румънската тенисистка все още не е успяла да спечели повече от сет срещу нея.

След този категоричен триумф, Ига Швьонтек очаква да научи името на следващата си съперничка на четвъртфиналите.

За място сред най-добрите осем ще се борят британската сензация Ема Радукану (№33 в света) и чешката майсторка Барбора Крейчикова (№39).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ