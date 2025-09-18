Ига Швьонтек започна с летящ старт на турнира в Сеул

Световната номер две в женския тенис Ига Швьонтек демонстрира класата си още в първия си двубой на престижния турнир на твърди кортове в Сеул. Полската звезда, която оглавява основната схема, не остави никакви шансове на румънката Сорана Кърстя, заемайки убедителна победа с 6:3, 6:2 във втория кръг.

Срещата, продължила едва 94 минути, затвърди доминацията на Швьонтек в преките ѝ сблъсъци с Кърстя – това бе шести пореден успех за полякинята, като румънската тенисистка все още не е успяла да спечели повече от сет срещу нея.

След този категоричен триумф, Ига Швьонтек очаква да научи името на следващата си съперничка на четвъртфиналите.

За място сред най-добрите осем ще се борят британската сензация Ема Радукану (№33 в света) и чешката майсторка Барбора Крейчикова (№39).