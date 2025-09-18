Олимпийският първенец Франция отпадна от Световното по волейбол!

Действащият олимпийски шампион по волейбол - Франция напусна преждевременно Световното първенство за мъже, което се провежда във Филипините. „Петлите“ не успяха да преодолеят груповата фаза, след като останаха на трето място в своя поток – истинска сензация за феновете на спорта!

В решителния сблъсък, воденият от Андреа Джани френски състав отстъпи драматично пред Аржентина с 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15). Така „гаучосите“ триумфираха на върха в Група „C“, а Франция остана извън борбата за медалите.

Финландия също се представи отлично, като си осигури второто място след победа над Република Корея с 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21).

В същото време, Иран се спаси от ранно отпадане, след като надделя над домакините от Филипините в петгеймова драма – 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20). Иранците финишират втори в своята група, където лидерската позиция заема Тунис.

Сърбия демонстрира класа и безапелационно победи Бразилия с 3:0 (25:22, 25:20, 25:22), като по този начин си осигури място на осминафиналите. Бразилците обаче са на ръба на елиминацията и ще трябва да стискат палци Чехия да не постигне чиста победа срещу Китай по-късно днес.

В Група „F“ Белгия затвърди лидерската си позиция след категоричен успех над Алжир с 3:0 (25:22, 25:20, 25:12).

Вечерта ще предложи още един интригуващ двубой – Италия и Украйна ще се изправят един срещу друг в директна битка за второто място.