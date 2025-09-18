Въпреки призивите, Керкез не подаде оставка

Треньорът на ЦСКА - Душан Керкез говори след поражението 0:1 от Арда Кърджали. Босненецът призна, че това е най-слабият мач в неговата кариера и се извини на феновете за поредната лоша продукция на селекцията му.

Наставникът пое цялата вина за представянето на футболистите на ЦСКА и подчерта, че е сбъркал с постройката.

"Очаквахме този мач да имаме по-добра енергия от Септември. Всички мислехме така, за мен днес много лош мач, специално за нас. Той е моя отговорност. От първата до последната минута нищо не беше както трябва и това е моя отговорност", каза Керкез.

"Трябва да анализирам този проблем със създаването на ситуациите. Сега не мога коментирам обаче. Много лош мач, извинявам се на феновете. Очаквах много повече от всички, от мен, но понякога има и такива мачове. Нищо не е ново с оставките в ЦСКА, няма какво да кажа - извинявам се на феновете, много лош мач. Поемам цялата отговорност за това днес. Очаквахме след този двубой и последните дни на тренировки мислехме, че ще бъдем по-добре. Футболът обаче не ти дава да планираш всичко. Не винаги 1+1 е 2. Сега не е добре, знам кога сме сгрешили, извинявам се на феновете. Това беше много лош мач, от всички нас", продължи наставникът на ЦСКА.

"След този мач аз знам просто къде съм сгрешил. Трябва да вярвам у себе си повече и да не слушам много неща, които се говорят и пишат за футболистите. Не че някой нещо ми е казвал. Трябваше да бъда "свой". Очаквах повече енергия от футболистите. Отбор, който побеждава, не се променя и това беше моята грешка днес. Винаги се учиш повече от лошите резултати, от добрите не учиш нищо. Всички трябва да се съберем и погледнем за тази ситуация. Тя е така две години - много негативи, но не искам да отварям други теми. Извинявам се на феновете, но може би никога не съм имал такъв мач като треньор. Искам наистина да се извиня. Да имам още 2-3 такива в кариерата, няма какво да кажа повече. Честитя на Тунчев и Арда за всичко, което направиха в Европа", каза още Керкез.