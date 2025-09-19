Новини
Душан Керкез присъства на тренировката на ЦСКА, но не я води

19 Септември, 2025 15:15

Треньорът не разговаря с никого

Душан Керкез присъства на тренировката на ЦСКА, но не я води - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Душан Керкез не е водил днешната възстановителна тренировка на ЦСКА и въобще не се е интересувал какво се случва. Босненецът бил в лошо настроение и не говорил с хората от своя екип и футболистите.

След края на заниманието обаче треньорът е разговарял с хора от ръководството на клуба.

Очаква се съвсем скоро ЦСКА да обяви официално раздялата с Керкез.

Мачът с Ботов Враца в понеделник по всяка вероятност ще бъде воден от Валентин Илиев, който ще беде назначен временно на поста. За постоянен треньор се спряга Христо Янев.


  • 1 Червендалест

    0 0 Отговор
    Професионална аматьорска селянийка....Професионален футболен клуб?

    15:32 19.09.2025

