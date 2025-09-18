Кризата в ЦСКА се задълбочи: Арда наказа "червените" в последните минути

В истинска драма на стадион "Берое" в Стара Загора, Арда Кърджали нанесе болезнен удар по амбициите на ЦСКА, като ги победи с минималното 1:0 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата се проведе на неутрален терен заради ремонт на "Арда Арена", но това не попречи на домакините да изненадат именития си съперник.

Още от първия съдийски сигнал "червените" демонстрираха желание да диктуват темпото. Леандро Годой, Петко Панайотов и Бруно Жордао създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Арда, но стражът Анатолий Господинов бе непробиваем и с отлични намеси запази мрежата си суха.

Арда от своя страна рядко стигаше до голови положения, но показа здрава защита и търпеливо изчакваше своя шанс.

В началото на второто полувреме напрежението нарасна, когато част от агитката на ЦСКА изрази недоволството си към треньора Душан Керкез с бурни скандирания "Оставка". Въпреки това, "армейците" не се отказаха и продължиха да търсят път към гола. Йоанис Питас падна в наказателното поле, но съдията остана безмълвен, а Лумбард Делова също не успя да намери мрежата.

Когато всички очакваха равенство, дойде шокиращият момент – в 89-ата минута Антонио Вутов изпълни прецизен корнер, а Феликс Ебоа Ебоа с глава прониза вратата на Лапоухов, слагайки точка на надеждите на ЦСКА.

След този тежък удар, Арда ще приеме Черно море в следващия си мач, докато "червените" ще трябва да търсят изкупление при гостуването си на Ботев Враца.

АРДА КЪРДЖАЛИ - ЦСКА 1:0

1:0 Феликс Ебоа Ебоа 88

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К) - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев - 10. Светослав Ковачев (58' - 11. Андре Шиняшики), 20. Серкан Юсеин (67' - 39. Антонио Вутов), 99. Бирсент Карагарен (76' - 33. Иван Тилев) - 8. Атанас Кабов (58' - 17. Патрик Луан) Старши треньор: Александър Тунчев

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 19. Иван Турицов (58' - 2. Пастор), 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня (К), 17. Анхело Мартино - 22. Кевин Додай (58' - 11. Мохамед Брахими), 6. Бруно Жордао (67' - 73. Илиан Илиев), 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой Старши треньор: Душан Керкез

