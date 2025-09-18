Новини
Кризата в ЦСКА се задълбочи: Арда наказа "червените" в последните минути

18 Септември, 2025 19:31 941 10

  • цска-
  • арда кърджали-
  • първа лига-
  • футбол-
  • стара загора-
  • душан керкез-
  • фенове-
  • резултат-
  • спортни новини

Двата тима изиграха отложения от петия кръг мач

Кризата в ЦСКА се задълбочи: Арда наказа "червените" в последните минути - 1
Снимка: БГНЕС архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истинска драма на стадион "Берое" в Стара Загора, Арда Кърджали нанесе болезнен удар по амбициите на ЦСКА, като ги победи с минималното 1:0 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата се проведе на неутрален терен заради ремонт на "Арда Арена", но това не попречи на домакините да изненадат именития си съперник.

Още от първия съдийски сигнал "червените" демонстрираха желание да диктуват темпото. Леандро Годой, Петко Панайотов и Бруно Жордао създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Арда, но стражът Анатолий Господинов бе непробиваем и с отлични намеси запази мрежата си суха.

Арда от своя страна рядко стигаше до голови положения, но показа здрава защита и търпеливо изчакваше своя шанс.

В началото на второто полувреме напрежението нарасна, когато част от агитката на ЦСКА изрази недоволството си към треньора Душан Керкез с бурни скандирания "Оставка". Въпреки това, "армейците" не се отказаха и продължиха да търсят път към гола. Йоанис Питас падна в наказателното поле, но съдията остана безмълвен, а Лумбард Делова също не успя да намери мрежата.

Когато всички очакваха равенство, дойде шокиращият момент – в 89-ата минута Антонио Вутов изпълни прецизен корнер, а Феликс Ебоа Ебоа с глава прониза вратата на Лапоухов, слагайки точка на надеждите на ЦСКА.

След този тежък удар, Арда ще приеме Черно море в следващия си мач, докато "червените" ще трябва да търсят изкупление при гостуването си на Ботев Враца.

АРДА КЪРДЖАЛИ - ЦСКА 1:0
1:0 Феликс Ебоа Ебоа 88

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К) - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев - 10. Светослав Ковачев (58' - 11. Андре Шиняшики), 20. Серкан Юсеин (67' - 39. Антонио Вутов), 99. Бирсент Карагарен (76' - 33. Иван Тилев) - 8. Атанас Кабов (58' - 17. Патрик Луан) Старши треньор: Александър Тунчев

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 19. Иван Турицов (58' - 2. Пастор), 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня (К), 17. Анхело Мартино - 22. Кевин Додай (58' - 11. Мохамед Брахими), 6. Бруно Жордао (67' - 73. Илиан Илиев), 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой Старши треньор: Душан Керкез

Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кукурузец баце

    19 0 Отговор
    Скука баце,язък за новия стадион,ша требва да го поливаме в б група

    19:37 18.09.2025

  • 2 ФЕЙК

    10 0 Отговор
    Отборите ни - световна сбирщина!
    Класирането - на латиница!
    Автора - едра домашна птица!
    БЪЛГАРИ -ЮНАЦИ , най-изпадналите слабаци!

    19:41 18.09.2025

  • 3 Ванк0-1

    14 0 Отговор
    Нещо новите перачи май не им е зор за нашия отбор,при левски има футболни хора в ръководството и що годе вървят нещата,абе съсипаха ги тия грандове.

    19:43 18.09.2025

  • 4 антрашпиц

    12 1 Отговор
    СУПЕР : Хванах го ,ще празнувам!!! Знаех си че тез мърлячи ще паднат.Знаех си.

    19:45 18.09.2025

  • 5 Спецназ

    12 1 Отговор
    Втория по най-висок бюджет отбор ЦСКА,

    в 9-тия кръг ако направи равенство с Ботев Враца,

    ще остане на 3 зад него. :))

    19:47 18.09.2025

  • 6 Гуцката

    8 3 Отговор
    Искам да спрете да хулите гордостта на Милко Балев! Сега е труден преходен период. Раздяла с миналото и нови демократични ентусиазми. Новото начало на ЦСКА е трудно, но сигурно. Ще пребъде с новата футболна философия която се налага. Отказа от миналото, не е точно отказ, но се радваме, че го има инак губим идентичност.

    Коментиран от #8

    19:54 18.09.2025

  • 7 Чорбев

    9 0 Отговор
    Достойно представяне на сборния отбор на Ловеч, цска на бай Добри Джуров и Етрополе., въпреки загубата от много силен противник.

    20:07 18.09.2025

  • 8 Тано Цолов

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гуцката":

    Милко Балев бе истински чорбар, комунист, революционер, партиен деятел.

    20:10 18.09.2025

  • 9 ЗАКРИВАЙ

    6 2 Отговор
    ЛИТЕКС с ЛИЦЕНЗА НА ЧАВДАР Етрополе

    20:35 18.09.2025

  • 10 Майкъла.

    1 0 Отговор
    Този път и съдията не помогна. Ще се спасим от изпадане,оптимист съм.

    20:51 18.09.2025

