Бойко Величков настоя за оставката на Душан Керкез

18 Септември, 2025 22:12 454 1

Спортно-техническият директор на "червените" бе видимо афектиран от загубата

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нова вълна от напрежение заля лагера на ЦСКА след поражението с 0:1 от Арда (Кърджали) на стадион "Берое". Спортно-техническият директор на "червените" Бойко Величков не скри разочарованието си и отправи остри критики към представянето на отбора, като директно поиска оставката на старши треньора Душан Керкез.

Величков, видимо афектиран от късния гол на Арда в 89-ата минута, не спести емоциите си пред медиите след последния съдийски сигнал.

"Изключително голяма разочарование от гледна точка не само на резултата, но и от поведението на играчите също. Нямаше качество в голяма част от мача. Много грешни подавания и непредизвикани грешки.

Що се отнася до моментната ситуация: аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както бих направил аз. Призовавам го! Ако той не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", заяви Бойко Величков.


  • 1 Изпитателен срок

    2 0
    Защо не го уволните като тези на Фенербахче и Бенфика или Нотингам? Въобще какви цели са договаряни с Душан?

    22:27 18.09.2025

