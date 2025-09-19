Айнтрахт Франкфурт срази Галатасарай с впечатляващ обрат в Шампионската лига

Айнтрахт Франкфурт демонстрира характер и класа, разгромявайки Галатасарай с категоричното 5:1 в първия кръг на Шампионската лига.

Срещата започна ударно за гостите от Истанбул, които още в 8-ата минута поведоха в резултата. Юнус Акгюн се възползва от прецизен пас на Лирой Сане и даде ранен аванс на турския гранд, хвърляйки феновете на Галатасарай в екстаз.

Домакините обаче не се предадоха и постепенно наложиха волята си на терена. В 37-ата минута японският национал Рицу Доан възстанови равенството, а малко преди почивката Джан Йълмаз Узун обърна развоя на мача, разписвайки се във вратата на своите сънародници след асистенция на Джонатан Буркард. Само миг по-късно Буркард също се разписа, фиксирайки резултата на 3:1 още преди почивката.

Втората част донесе още радост за привържениците на Айнтрахт. Джонатан Буркард отбеляза втория си гол в 66-ата минута, а Ансгар Кнауф оформи крайното 5:1 с попадение в 75-ата минута, с което окончателно сломи съпротивата на Галатасарай.

Този триумф е исторически за германския тим, който до момента не бе успявал да победи турския си съперник в официален мач.