Манчестър Юнайтед с нов крах, изпусна и последния влак за трофей

Манчестър Юнайтед претърпя ново тежко разочарование, отпадайки от ФА Къп след загуба с 1:2 от Брайтън в третия кръг на турнира. С това поражение „червените дяволи“ загубиха шансове за трофей във всички местни купи още при първото си участие, оставяйки Висшата лига като единствения фронт за изява до края на кампанията.

Във вероятно последния си мач като временен мениджър Дарън Флечър заложи на силен състав. Въпреки ранния натиск и пропуските на Диого Дало и Бруно Фернандеш, домакините бяха наказани в средата на първото полувреме. Браян Груда откри резултата за „чайките“, възползвайки се от невнимание в защитата на Юнайтед.

През второто полувреме ситуацията за „червените дяволи“ се влоши още повече. Бившият нападател на Юнайтед Дани Уелбек се разписа за 2:0, „превземайки“ защитата в лицето на Мануел Угарте и Лени Йоро. Късният гол на Бенямин Шешко в 85-ата минута даде надежда на домакините, но тя бе бързо прекършена, след като младият талант Ший Лейси получи червен картон за неспортсменско поведение.

След уволнението на Рубен Аморим наскоро, ръководството на Юнайтед е под огромно напрежение да назначи нов мениджър, за да спаси сезона от пълна катастрофа. Фаворити за наставник на „червените дяволи“ са Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик.

Пред тима предстоят тежки сблъсъци срещу Манчестър Сити и лидера в първенството Арсенал.

Манчестър Юнайтед се присъедини към други пет тима от Висшата лига, които отпадат от ФА Къп още в първия си мач. С надеждите си за трофея в най-стария клубен турнир в света вече се простиха Нотигнам Форест, Евертън, Кристъл Палас, Борнемут, Тотнъм и Манчестър Юнайтед.