Изненада във Фиорентина: Паратичи ще пристигне чак през февруари, ще довърши трансферния пазар с Тотнъм

12 Януари, 2026 07:00

Феновете на “виолетовите” се надяваха работата му в клуба да започне веднага

Изненада във Фиорентина: Паратичи ще пристигне чак през февруари, ще довърши трансферния пазар с Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Фиорентина ще трябва да почака още малко, преди да приветства Фабио Паратичи във „Виола Парк“. Според информация на “The Athletic”, бившият спортен директор на Ювентус и настоящ ръководител в Тотнъм ще поеме официално новата си роля в тосканския клуб след 2 февруари, когато приключи зимният трансферен прозорец.

Причината за забавянето е ясна – „шпорите“ не желаят да се разделят с италианския специалист по време на текущата трансферна сесия. Лондончани настояват Паратичи да остане на поста си до края на януарския пазар, след което ще дадат зелена светлина за завръщането му в Италия.

Така Фиорентина ще трябва да изчака още няколко седмици, преди новият шеф на спортно-техническото направление официално да започне работа и да положи основите на бъдещия проект на клуба.


