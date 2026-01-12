Изненада във Фиорентина: Паратичи ще пристигне чак през февруари, ще довърши трансферния пазар с Тотнъм

Фиорентина ще трябва да почака още малко, преди да приветства Фабио Паратичи във „Виола Парк“. Според информация на “The Athletic”, бившият спортен директор на Ювентус и настоящ ръководител в Тотнъм ще поеме официално новата си роля в тосканския клуб след 2 февруари, когато приключи зимният трансферен прозорец.

Причината за забавянето е ясна – „шпорите“ не желаят да се разделят с италианския специалист по време на текущата трансферна сесия. Лондончани настояват Паратичи да остане на поста си до края на януарския пазар, след което ще дадат зелена светлина за завръщането му в Италия.

Така Фиорентина ще трябва да изчака още няколко седмици, преди новият шеф на спортно-техническото направление официално да започне работа и да положи основите на бъдещия проект на клуба.