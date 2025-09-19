Новини
МОК отхвърли искането за изключване на Израел от международния спорт

19 Септември, 2025 11:45 434 3

  • международният олимпийски комитет -
  • мок-
  • санкции-
  • израел-
  • испанския премиер -
  • педро санчес -
  • световните спортни форуми -
  • конфликт -
  • ивицата газа

Това стана на фона на призивите на испанския премиер Педро Санчес

МОК отхвърли искането за изключване на Израел от международния спорт - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Международният олимпийски комитет (МОК) категорично отказа да наложи санкции на Израел, въпреки призивите на испанския премиер Педро Санчес за отстраняване на страната от световните спортни форуми заради продължаващия конфликт в ивицата Газа.

В официално изявление от централата на МОК се подчертава, че както Израелският, така и Палестинският олимпийски комитет са равноправни членове на олимпийското семейство.

„И двете страни са признати от МОК и спазват принципите на Олимпийската харта. Продължаваме да работим съвместно с тях, за да минимизираме негативните последици от настоящата криза върху спортистите“, се казва още в позицията.

Любопитен факт е, че по време на последните Олимпийски игри в Париж 2024, представители на Израел и Палестина са съжителствали безпроблемно в олимпийското село, без да бъдат регистрирани инциденти или напрежение между делегациите.

Решението на МОК идва на фона на засилващите се политически апели за изолация на Израел от международната спортна сцена. Въпреки това, организацията остава твърда в ангажимента си към неутралитет и равнопоставеност на всички национални олимпийски комитети, независимо от политическите обстоятелства.


  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЖЪЛТОЗВЕЗДИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ!

    11:48 19.09.2025

  • 2 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "И двете страни са признати от МОК и спазват принципите на Олимпийската харта."

    Това е същото като култовата фраза на Акушерката:

    Израел има право да се защитава!

    Само аз ли не разбрах какво общо има "признанието" на МОК с еврейския геноцид?🤣

    Коментиран от #3

    11:57 19.09.2025

  • 3 А какво очакваш

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъ":

    След като 3/4 от МОК са жидове?

    12:05 19.09.2025

