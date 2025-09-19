МОК отхвърли искането за изключване на Израел от международния спорт

Международният олимпийски комитет (МОК) категорично отказа да наложи санкции на Израел, въпреки призивите на испанския премиер Педро Санчес за отстраняване на страната от световните спортни форуми заради продължаващия конфликт в ивицата Газа.

В официално изявление от централата на МОК се подчертава, че както Израелският, така и Палестинският олимпийски комитет са равноправни членове на олимпийското семейство.

„И двете страни са признати от МОК и спазват принципите на Олимпийската харта. Продължаваме да работим съвместно с тях, за да минимизираме негативните последици от настоящата криза върху спортистите“, се казва още в позицията.

Любопитен факт е, че по време на последните Олимпийски игри в Париж 2024, представители на Израел и Палестина са съжителствали безпроблемно в олимпийското село, без да бъдат регистрирани инциденти или напрежение между делегациите.

Решението на МОК идва на фона на засилващите се политически апели за изолация на Израел от международната спортна сцена. Въпреки това, организацията остава твърда в ангажимента си към неутралитет и равнопоставеност на всички национални олимпийски комитети, независимо от политическите обстоятелства.