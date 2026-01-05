Новини
ФИФА премахна трансферните забрани на Ботев Пловдив

5 Януари, 2026 20:23 438 1

  • ботев пловдив -
  • трансфери-
  • санкции-
  • дела -
  • фифа-
  • димитър димитров-херо

Димитър Димитров-Херо ще може да осъществи желаната от него зимна селекция

ФИФА премахна трансферните забрани на Ботев Пловдив - 1
Ботев Пловдив вече има право да осъществява входящи трансфери, след като всички санкции по дела във ФИФА бяха отменени. Новината беше съобщена от клуба.

На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. са били изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на „канарчетата“.

По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора.


  • 1 София

    1 0 Отговор
    Браво Илияне!Само Ботев.

    20:37 05.01.2026

