ФИФА премахна трансферните забрани на Ботев Пловдив

Ботев Пловдив вече има право да осъществява входящи трансфери, след като всички санкции по дела във ФИФА бяха отменени. Новината беше съобщена от клуба.

На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. са били изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на „канарчетата“.

По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора.