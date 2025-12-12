ФИФА нанесе нов удар по Ботев (Пловдив)

Ботев (Пловдив) понесе поредна санкция от страна на ФИФА, разбра Sportal.bg. “Канарчетата” днес са получили трето наказание за регистрация на нови футболисти. Санкцията е вкарана в регистрите с днешна дата и е валидна за три поредни трансферни прозореца.

Така Ботев вече има три подобни санкции със същата валидност. Първата бе наложена на 24 октомври, а втората на шести ноември. Подобни наказания се дават, когато даден клуб е осъден за задължения към бивш футболист, служител или агент. Скоро след погасяване на задълженията забраната се вдига в кратък срок.

Ботев не е единственият елитен български отбор, който има три активни подобни санкции, след като ситуацията в Берое е същата. По една забрана имат още Спартак (Варна), Ботев (Враца). С три санкции са също така и Верея и Крумовград, но те в момента са в аматьорските лиги.