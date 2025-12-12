Новини
Спорт »
Бг футбол »
ФИФА нанесе нов удар по Ботев (Пловдив)

ФИФА нанесе нов удар по Ботев (Пловдив)

12 Декември, 2025 16:00 750 4

  • ботев пловдив-
  • фифа-
  • санкции

Броят на санкциите става притеснителен

ФИФА нанесе нов удар по Ботев (Пловдив) - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) понесе поредна санкция от страна на ФИФА, разбра Sportal.bg. “Канарчетата” днес са получили трето наказание за регистрация на нови футболисти. Санкцията е вкарана в регистрите с днешна дата и е валидна за три поредни трансферни прозореца.

Така Ботев вече има три подобни санкции със същата валидност. Първата бе наложена на 24 октомври, а втората на шести ноември. Подобни наказания се дават, когато даден клуб е осъден за задължения към бивш футболист, служител или агент. Скоро след погасяване на задълженията забраната се вдига в кратък срок.

Ботев не е единственият елитен български отбор, който има три активни подобни санкции, след като ситуацията в Берое е същата. По една забрана имат още Спартак (Варна), Ботев (Враца). С три санкции са също така и Верея и Крумовград, но те в момента са в аматьорските лиги.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сгкклх

    1 0 Отговор
    А група да е 12 отбора.

    16:01 12.12.2025

  • 2 Мнение

    2 0 Отговор
    Скоро ще му спрат финансирането, защото е свързан със санкциониран по Магнитски

    16:32 12.12.2025

  • 3 мучо

    1 0 Отговор
    и с 14 отбора е добър вариант

    16:35 12.12.2025

  • 4 Хаха

    0 0 Отговор
    Няма страшно "строителя" на колежа ще му дадат да построи още някакъв обект да открадне още някой милион и ще плати дълговете

    16:50 12.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ