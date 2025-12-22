Стефка Костадинова: Мен никой не може да ме зачеркне

Стефка Костадинова реагира остро на твърденията, че е зачеркната от международните структури, пише gong.bg. Повод за думите ѝ стана изказването на избрания за генерален секретар Данаил Димов вчера.
„Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК“, заяви Стефка Костадинова по време на поклонението пред Боян Радев. „Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла, както твърди един господин. Аз съм Стефка Костадинова и мен никой не може да ме зачеркне. Аз имам олимпийска титла, седем световни титли и близо 40 години световен рекорд и не знам как мога да бъда зачеркната“, категорична бе тя.
Тя отрече информациите, че заради съдебните дела около избора на Лечева, България може да остане без национални символи на предстоящата зимна олимпиада. „Всичко е обезпечено за спортистите и няма да има проблеми за спортистите. Това са пълни измишльотини, за да се нагнетява напрежение. Всичко е обезпечено за делегацията ни и всеки ден ходя на работа в олимпийския комитет“, коментира Костадинова на поклонението на Боян Радев.
1 Кръчмаря
Коментиран от #10
15:21 22.12.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
15:21 22.12.2025
3 Последния Софиянец
15:22 22.12.2025
4 Никой ли
15:23 22.12.2025
5 Каквото
15:23 22.12.2025
6 78291
15:23 22.12.2025
7 Ти да видиш
Да станеш за резил никога не е късно!
15:24 22.12.2025
8 А по кротко!
15:24 22.12.2025
9 Анонимен
15:25 22.12.2025
10 Сила
До коментар #1 от "Кръчмаря":Изкривила се е от пиене и перкане на бело !!!
15:25 22.12.2025
11 Хипотетично
15:26 22.12.2025
12 Пустиня(к)
15:26 22.12.2025
13 Таласъми ООД
15:26 22.12.2025
14 Не сте единствени
15:28 22.12.2025
15 Ей, кво нещо!
15:28 22.12.2025
16 Стефче
годинити във власта явно ти повлияха да стигнеш дъното .
Ти си минало
15:30 22.12.2025
17 како кифло
освен някви сълзливи хорица вярващи че има бг спорт
15:30 22.12.2025
18 даа
15:31 22.12.2025
19 !!!!
15:33 22.12.2025
20 За черкването
Коментиран от #44
15:33 22.12.2025
21 Констатация
15:35 22.12.2025
22 Батето
15:37 22.12.2025
23 Разочарован
15:38 22.12.2025
24 тренер
15:38 22.12.2025
25 Кривоверен алкаш
15:41 22.12.2025
26 пенсионер
15:41 22.12.2025
27 да да
15:41 22.12.2025
28 Боко праните гащи
15:42 22.12.2025
29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:42 22.12.2025
30 Синя София
15:42 22.12.2025
31 мдам
Коментиран от #39
15:44 22.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Познаващ
15:45 22.12.2025
34 тъй си е
15:46 22.12.2025
35 Отврат
15:46 22.12.2025
36 Николай Съев
15:48 22.12.2025
37 Шопара
И Стефка Костадинова и Весела Лечева са един дол дренки.
15:48 22.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Само да добавя
15:51 22.12.2025
41 ?????
Стефка сама се зачеркна от много акъл и много зависимости.
15:51 22.12.2025
42 Офф
15:51 22.12.2025
43 Янко
15:51 22.12.2025
44 Се ла ви
До коментар #20 от "За черкването":Отдавна го признаха
Коментиран от #49
15:54 22.12.2025
45 Читател
15:57 22.12.2025
46 Стефка си е Стефка
За Българския Позор .
Дърта Изкукуригала Женица
Която се надява на Пеевски
Да я върне на власт .
16:01 22.12.2025
47 От опит
16:02 22.12.2025
48 Тази Кукундрела
Хиалурон и филъри
И е омекнал мозъкът .
Направо се държи като някаква Мутреса .
16:06 22.12.2025
49 За черкването
До коментар #44 от "Се ла ви":Стефка поздрави Ярослава , но ЕйАй твърди че не бил още признат и също съм изненадан за такава негова измислица.
Да не знае на кого човек да се довери. дори на безпристрастна машина да не може.
16:07 22.12.2025
50 Вярно е!
16:08 22.12.2025
51 Георги
Коментиран от #53
16:10 22.12.2025
52 хаха
Само трябва да нулират средствата отпускани от държавния бюджет за паразитната организация БОК.
16:11 22.12.2025
53 хаха
До коментар #51 от "Георги":По-точно е - "състезателен кон да ръководи конния спорт".
За справка - изказването на Ариго Саки.
16:12 22.12.2025
54 Много интересно!
16:12 22.12.2025
55 Само да кажа
Коментиран от #59
16:19 22.12.2025
56 скок
Не призна, като велик спортист и спортсмен загубата си.
Най- добре да спре този безмислен процес и да запази малко достойнство!
16:24 22.12.2025
57 Присмехулник
Вярно казваш, никой не може да те зачеркне. Ти се зачеркна сама.
16:27 22.12.2025
58 БеГемот
16:29 22.12.2025
59 И да не ни казваш?!
До коментар #55 от "Само да кажа":То се вижда!
И то много ясно...от самолет ,дори...!
16:35 22.12.2025
60 Глупачка
16:44 22.12.2025
61 Павел Пенев
16:52 22.12.2025