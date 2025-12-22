Стефка Костадинова: Мен никой не може да ме зачеркне

Стефка Костадинова реагира остро на твърденията, че е зачеркната от международните структури, пише gong.bg. Повод за думите ѝ стана изказването на избрания за генерален секретар Данаил Димов вчера.

„Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК“, заяви Стефка Костадинова по време на поклонението пред Боян Радев. „Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла, както твърди един господин. Аз съм Стефка Костадинова и мен никой не може да ме зачеркне. Аз имам олимпийска титла, седем световни титли и близо 40 години световен рекорд и не знам как мога да бъда зачеркната“, категорична бе тя.

Тя отрече информациите, че заради съдебните дела около избора на Лечева, България може да остане без национални символи на предстоящата зимна олимпиада. „Всичко е обезпечено за спортистите и няма да има проблеми за спортистите. Това са пълни измишльотини, за да се нагнетява напрежение. Всичко е обезпечено за делегацията ни и всеки ден ходя на работа в олимпийския комитет“, коментира Костадинова на поклонението на Боян Радев.