Новини
Спорт »
Други спортове »
Стефка Костадинова: Мен никой не може да ме зачеркне

Стефка Костадинова: Мен никой не може да ме зачеркне

22 Декември, 2025 15:19 1 611 61

  • стефка костадинова-
  • международните структури-
  • генерален секретар -
  • данаил димов-
  • мок-
  • бок-
  • весела лечева

Повод за думите ѝ стана изказването на избрания за генерален секретар Данаил Димов

Стефка Костадинова: Мен никой не може да ме зачеркне - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стефка Костадинова реагира остро на твърденията, че е зачеркната от международните структури, пише gong.bg. Повод за думите ѝ стана изказването на избрания за генерален секретар Данаил Димов вчера.

„Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК“, заяви Стефка Костадинова по време на поклонението пред Боян Радев. „Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла, както твърди един господин. Аз съм Стефка Костадинова и мен никой не може да ме зачеркне. Аз имам олимпийска титла, седем световни титли и близо 40 години световен рекорд и не знам как мога да бъда зачеркната“, категорична бе тя.

Тя отрече информациите, че заради съдебните дела около избора на Лечева, България може да остане без национални символи на предстоящата зимна олимпиада. „Всичко е обезпечено за спортистите и няма да има проблеми за спортистите. Това са пълни измишльотини, за да се нагнетява напрежение. Всичко е обезпечено за делегацията ни и всеки ден ходя на работа в олимпийския комитет“, коментира Костадинова на поклонението на Боян Радев.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръчмаря

    75 2 Отговор
    Малей, каква медуза е станала

    Коментиран от #10

    15:21 22.12.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    54 2 Отговор
    блатна тор, като стойчковото‼️

    15:21 22.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    52 2 Отговор
    квазимодо

    15:22 22.12.2025

  • 4 Никой ли

    87 2 Отговор
    Ти сама се зачеркна

    15:23 22.12.2025

  • 5 Каквото

    60 2 Отговор
    Сам си направиш...

    15:23 22.12.2025

  • 6 78291

    77 1 Отговор
    Не мога да разбера защо всички успели спортисти прославили ни , като лапнат кокала и си мислят че са само те и вместо да има чест тя излага себе си

    15:23 22.12.2025

  • 7 Ти да видиш

    75 3 Отговор
    Българският народ отдавна зачеркна този гербаджийски парцал, който се беше вкопчил в местенцето си на живот и смърт и с това си непристойно поведение отврати всички от себе си.
    Да станеш за резил никога не е късно!

    15:24 22.12.2025

  • 8 А по кротко!

    39 1 Отговор
    Той и ЦВ казваше така,пък стана иначе! Няма власт до живот! Освен за михайлов!

    15:24 22.12.2025

  • 9 Анонимен

    29 2 Отговор
    А да те начекне може ли? Ама яко да те начекне

    15:25 22.12.2025

  • 10 Сила

    45 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кръчмаря":

    Изкривила се е от пиене и перкане на бело !!!

    15:25 22.12.2025

  • 11 Хипотетично

    19 2 Отговор
    Топката е при Апелативния съд. Който бъде вписан в регистъра, ще е шеф на БОК, а също е възможно и ново гласуване при нарушени правила на оспорвания конгрес.

    15:26 22.12.2025

  • 12 Пустиня(к)

    33 0 Отговор
    Малей, ега и кикимората! А ква .ичка беше кат млада...

    15:26 22.12.2025

  • 13 Таласъми ООД

    49 0 Отговор
    Ти сама се зачеркваш

    15:26 22.12.2025

  • 14 Не сте единствени

    26 6 Отговор
    И двете сте за гонене,ако зависеше от мен.Огромна алчност ви гони.

    15:28 22.12.2025

  • 15 Ей, кво нещо!

    47 1 Отговор
    Никой не иска да пуска кокала и на дърти години,всичките ни "3везди", станаха за резил.

    15:28 22.12.2025

  • 16 Стефче

    51 0 Отговор
    Ти сама се зачертна.
    годинити във власта явно ти повлияха да стигнеш дъното .
    Ти си минало

    15:30 22.12.2025

  • 17 како кифло

    28 0 Отговор
    кой па се интересира па от теб дали зачеркната или не
    освен някви сълзливи хорица вярващи че има бг спорт

    15:30 22.12.2025

  • 18 даа

    25 0 Отговор
    Така е, никой освен ти самата, както го и направи.

    15:31 22.12.2025

  • 19 !!!!

    45 0 Отговор
    Никога няма да забравим как мълча като риба, когато на олимпиадата позволиха на мъже да налагат нашите момичета боксьорки. Никога!

    15:33 22.12.2025

  • 20 За черкването

    5 17 Отговор
    украинката Ярослава Магучих постига 2.10 м през 2024г но рекордът официално още не бил признат от световните федерации и официално все още нашта Стефка е рекордьорката..

    Коментиран от #44

    15:33 22.12.2025

  • 21 Констатация

    36 1 Отговор
    Не просто позор, а Срам и Позорище!!!

    15:35 22.12.2025

  • 22 Батето

    9 1 Отговор
    ако не е минал с 200 па на.

    15:37 22.12.2025

  • 23 Разочарован

    37 0 Отговор
    С поведението си ти сама се зачеркна . Ти като бивш спортист трябва да знаеш че загубите се приемат с достойнство а не под давление на някой дебелак да създаваш проблем на цяла организация и на България . Въпросът е къде е морала

    15:38 22.12.2025

  • 24 тренер

    33 0 Отговор
    Ти сама се зачеркна, жалка история!

    15:38 22.12.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    32 0 Отговор
    Изложи се Мичка...много се изложи...събра си спортните успехи и ги запрати в кофата за боклук...не умееш да губиш,а това е лошо,можеше да си тръгнеш с достойнство...вечни няма...само че ти не го разбра....жалко.

    15:41 22.12.2025

  • 26 пенсионер

    21 0 Отговор
    Ти сама се зачеркна с аморалното си поведение. Язък ти за световните постижения. Или искаш да си вечна като Батето?

    15:41 22.12.2025

  • 27 да да

    11 0 Отговор
    Щекова?!Айде пайтос с летвата......Като ловджийката ,на лов без патрони.....

    15:41 22.12.2025

  • 28 Боко праните гащи

    15 0 Отговор
    Само докато си човек на дебелия

    15:42 22.12.2025

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 0 Отговор
    Да... мумиите са вечни...

    15:42 22.12.2025

  • 30 Синя София

    29 0 Отговор
    Високо скочи,ниско падна,жалка нещастница

    15:42 22.12.2025

  • 31 мдам

    17 0 Отговор
    Костадинова е роб на Пеевски.

    Коментиран от #39

    15:44 22.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Познаващ

    25 0 Отговор
    Титли,постижения имат много други български спортисти,даже повече и от теб.Твоите най-големи постижения са в надменността и простотията ти.

    15:45 22.12.2025

  • 34 тъй си е

    21 0 Отговор
    Човек както сам се зачеркне, никой не може така да го зачеркне. Стефка се продаде на Пеевски, с което сама се зачеркна.

    15:46 22.12.2025

  • 35 Отврат

    20 0 Отговор
    Грозна нагла арогантна джукеста герберастка

    15:46 22.12.2025

  • 36 Николай Съев

    21 0 Отговор
    Едно е да бъдеш голям спортист, а съвсем друго е да имаш морал и да бъдеш достоен Човек. В случая с Костадинова двете нямат нищо общо.

    15:48 22.12.2025

  • 37 Шопара

    13 0 Отговор
    Стефке както съм те записал в списъка на верните ми хора, така мога и да те зачеркна от списъка. Аз мога да зачеркна всеки в моята Шопароландия. Най-обичам да правя прокурорско зочеркване.

    И Стефка Костадинова и Весела Лечева са един дол дренки.

    15:48 22.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Само да добавя

    16 0 Отговор
    Ти сама се зачеркна, скъпа. Нямаш достойнство, това е! Точка!

    15:51 22.12.2025

  • 41 ?????

    17 0 Отговор
    Ха ха.
    Стефка сама се зачеркна от много акъл и много зависимости.

    15:51 22.12.2025

  • 42 Офф

    14 0 Отговор
    Ох, леле, скочила един скок преди толкова време и трябва да и се бие чело доземи докато сме живи?

    15:51 22.12.2025

  • 43 Янко

    16 0 Отговор
    Стана за срамота тая вещица, по грозна от Предатора е станала. Явно много е крала щом се държи като удавник за сламка.

    15:51 22.12.2025

  • 44 Се ла ви

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "За черкването":

    Отдавна го признаха

    Коментиран от #49

    15:54 22.12.2025

  • 45 Читател

    12 0 Отговор
    Мумия,която се е срасла с паркета в оня кабинет,който вони на мухал и кисел въздух от дългогодишната корупция.

    15:57 22.12.2025

  • 46 Стефка си е Стефка

    8 0 Отговор
    Тотален Позор
    За Българския Позор .

    Дърта Изкукуригала Женица
    Която се надява на Пеевски
    Да я върне на власт .

    16:01 22.12.2025

  • 47 От опит

    11 0 Отговор
    Синът ми трябваше да пише проект по физическо преди 3-4г..Лично му избрах да пише за Стефка,защото е наша гордост.Сега ме е срам вече.Отвратих се.А съдилищата ни са позорни.Също с тези жалби и т.н. с години някой не може да се впише.Гледам и в щангите се получава същото.

    16:02 22.12.2025

  • 48 Тази Кукундрела

    6 0 Отговор
    От прекомерната употреба на
    Хиалурон и филъри
    И е омекнал мозъкът .
    Направо се държи като някаква Мутреса .

    16:06 22.12.2025

  • 49 За черкването

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Се ла ви":

    Стефка поздрави Ярослава , но ЕйАй твърди че не бил още признат и също съм изненадан за такава негова измислица.
    Да не знае на кого човек да се довери. дори на безпристрастна машина да не може.

    16:07 22.12.2025

  • 50 Вярно е!

    8 0 Отговор
    Никой не може, ти САМА се зачеркна!

    16:08 22.12.2025

  • 51 Георги

    6 0 Отговор
    да сложиш голям спортист да управлява спорта е като да сложиш отличник да управлява образованието.

    Коментиран от #53

    16:10 22.12.2025

  • 52 хаха

    4 0 Отговор
    Много лесно ще те зачеркнат, паразит впиянчен.
    Само трябва да нулират средствата отпускани от държавния бюджет за паразитната организация БОК.

    16:11 22.12.2025

  • 53 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Георги":

    По-точно е - "състезателен кон да ръководи конния спорт".

    За справка - изказването на Ариго Саки.

    16:12 22.12.2025

  • 54 Много интересно!

    6 0 Отговор
    Как ходиш на работа всеки ден, след като НЕ СИ НА РАБОТА, хората са гласували ДА НЕ СИ начело на БОК, ама ти се дърлиш на всички и си мислиш, че с някакви процедурни хватки, с купени дела и с помия можеш да се върнеш пак в БОК.Няма да стане, махай се докато има все още някаква частица достойнство, което можеш да спасиш!

    16:12 22.12.2025

  • 55 Само да кажа

    1 0 Отговор
    Тази е пълен отврат от всякъде!

    Коментиран от #59

    16:19 22.12.2025

  • 56 скок

    1 0 Отговор
    С настоящите си действия тя сама зачеркна титлите си. Дори се скри зад щателни жалбоподатели!
    Не призна, като велик спортист и спортсмен загубата си.
    Най- добре да спре този безмислен процес и да запази малко достойнство!

    16:24 22.12.2025

  • 57 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Спокойно, Стефке!
    Вярно казваш, никой не може да те зачеркне. Ти се зачеркна сама.

    16:27 22.12.2025

  • 58 БеГемот

    0 0 Отговор
    Квазимодо то само си плю на сурaтя !

    16:29 22.12.2025

  • 59 И да не ни казваш?!

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Само да кажа":

    То се вижда!
    И то много ясно...от самолет ,дори...!

    16:35 22.12.2025

  • 60 Глупачка

    0 0 Отговор
    Освен да се излагаш друго нищо няма да постигнеш. Зачеркната си!

    16:44 22.12.2025

  • 61 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Не зачеркната а трябва просто да бъде заличена.

    16:52 22.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ