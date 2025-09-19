"Кюстендилеца": Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката, но явно през ноща е размислил

В късните часове снощи, напрежението около футболния клуб ЦСКА достигна връхна точка. След поражението с 0:1 от Арда в Стара Загора, група от около 20 разочаровани привърженици посрещна отбора при завръщането му в столицата.

Феновете, водени от известния лидер на агитката Иван Велчев – Кюстендилеца, настояха за обяснения и промяна. В разгара на емоциите, наставникът Душан Керкез е поел ангажимент пред феновете, че ще подаде оставка от поста старши треньор на "червените".

Новината бързо се разпространи в социалните мрежи, където Велчев сподели подробности за случилото се през нощта. Изненадващо обаче, само няколко часа по-късно, Керкез е преосмислил решението си и е решил да остане начело на отбора.

"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката.Явно през ноща е размислил, или си мисли,че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство и на фенове", написа Иван Велчев.