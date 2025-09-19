Новини
"Кюстендилеца": Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката, но явно през ноща е размислил

19 Септември, 2025 11:23

20 привърженици на ЦСКА посрещнаха отбора при завръщането му след мача с Арда

"Кюстендилеца": Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката, но явно през ноща е размислил - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В късните часове снощи, напрежението около футболния клуб ЦСКА достигна връхна точка. След поражението с 0:1 от Арда в Стара Загора, група от около 20 разочаровани привърженици посрещна отбора при завръщането му в столицата.

Феновете, водени от известния лидер на агитката Иван Велчев – Кюстендилеца, настояха за обяснения и промяна. В разгара на емоциите, наставникът Душан Керкез е поел ангажимент пред феновете, че ще подаде оставка от поста старши треньор на "червените".

Новината бързо се разпространи в социалните мрежи, където Велчев сподели подробности за случилото се през нощта. Изненадващо обаче, само няколко часа по-късно, Керкез е преосмислил решението си и е решил да остане начело на отбора.

"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката.Явно през ноща е размислил, или си мисли,че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство и на фенове", написа Иван Велчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дартс

    10 1 Отговор
    При оставка няма да си вземе неустойката

    11:36 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Керкенез

    8 2 Отговор
    Как да подам оставка ,кой друг балък ще ме вземе

    Коментиран от #8

    11:36 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    6 3 Отговор
    Арда много силен отбор

    11:40 19.09.2025

  • 7 Неграмотници

    3 1 Отговор
    Нощта

    11:48 19.09.2025

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Керкенез":

    В България балъци да искаш

    11:48 19.09.2025

  • 9 чичо Пешо

    2 1 Отговор
    "през ноща" - сериозно ли, бе, Ангелчо??!?!?! Ти кое спортно училище си завършил и си мислиш, че можеш да си "журналист" като неграмотен?????????????? :-(

    Коментиран от #11

    11:49 19.09.2025

  • 10 Реалист

    6 1 Отговор
    Планетата на маймуните ! Посред нощ причакват треньора ! Безработни хора , нямат ли си личен живот ?! Мутренска държава ! Не е това начина 28е

    11:55 19.09.2025

  • 11 DW смърди

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "чичо Пешо":

    И аз това забелязах, понеже е още в заглавието.
    Нека да му подскажем на момчето, че може да не знае - правилното е нощТа (нощ + та = нощта).
    Не им е лесно на ФАКти, кадрите стават все по-малко, а пък грамотните хептен са кът...

    11:57 19.09.2025

  • 12 Фазан

    2 0 Отговор
    Абе мислих. мислих, даже не можах да спя от мислене...
    И си викам: По добре да те изгонят с 300 000 неустийка, отколкота да си подадеш оставката и да си тръгнеш с една гола заплатка!

    12:18 19.09.2025

  • 13 Гуцката

    0 0 Отговор
    Керкенез и Стипич са треньори от висша балканска класа. ЦСКА може да си позволи и тази неустойка. С такива мънгизи всяка година рязградци стават шампиони. Проблема е в главата и от главата идват ядовете. Там има много недостиг и пропуски!

    12:21 19.09.2025

  • 14 Хихиххихихи

    0 0 Отговор
    Да питам представителите на жалката медийка - докога така с неграмотните статии?

    И кой е "Кюстендилеца", освен един тежък рецидивист, многократно съден и осъждан? Какво е това нещо професия "фен" - не работи нищо, по цел ден кисне на стадиона с други такива нефелници, а инак ходи по екзотични дестинации на дълги почивки... НАП, НОИ, МВР и ДАНС пак спят... или той е от "наште", а?

    12:27 19.09.2025

