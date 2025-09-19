"Кюстендилеца": Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката, но явно през ноща е размислил

В късните часове снощи, напрежението около футболния клуб ЦСКА достигна връхна точка. След поражението с 0:1 от Арда в Стара Загора, група от около 20 разочаровани привърженици посрещна отбора при завръщането му в столицата.
Феновете, водени от известния лидер на агитката Иван Велчев – Кюстендилеца, настояха за обяснения и промяна. В разгара на емоциите, наставникът Душан Керкез е поел ангажимент пред феновете, че ще подаде оставка от поста старши треньор на "червените".
Новината бързо се разпространи в социалните мрежи, където Велчев сподели подробности за случилото се през нощта. Изненадващо обаче, само няколко часа по-късно, Керкез е преосмислил решението си и е решил да остане начело на отбора.
"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево Душан Керкез заяви,че ще си подаде оставката.Явно през ноща е размислил, или си мисли,че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство и на фенове", написа Иван Велчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дартс
11:36 19.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Керкенез
Коментиран от #8
11:36 19.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
11:40 19.09.2025
7 Неграмотници
11:48 19.09.2025
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Керкенез":В България балъци да искаш
11:48 19.09.2025
9 чичо Пешо
Коментиран от #11
11:49 19.09.2025
10 Реалист
11:55 19.09.2025
11 DW смърди
До коментар #9 от "чичо Пешо":И аз това забелязах, понеже е още в заглавието.
Нека да му подскажем на момчето, че може да не знае - правилното е нощТа (нощ + та = нощта).
Не им е лесно на ФАКти, кадрите стават все по-малко, а пък грамотните хептен са кът...
11:57 19.09.2025
12 Фазан
И си викам: По добре да те изгонят с 300 000 неустийка, отколкота да си подадеш оставката и да си тръгнеш с една гола заплатка!
12:18 19.09.2025
13 Гуцката
12:21 19.09.2025
14 Хихиххихихи
И кой е "Кюстендилеца", освен един тежък рецидивист, многократно съден и осъждан? Какво е това нещо професия "фен" - не работи нищо, по цел ден кисне на стадиона с други такива нефелници, а инак ходи по екзотични дестинации на дълги почивки... НАП, НОИ, МВР и ДАНС пак спят... или той е от "наште", а?
12:27 19.09.2025