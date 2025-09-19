Новини
Футболист на ЦСКА: Не е лесно нито за футболистите, нито за треньора

19 Септември, 2025 16:30 474 4

Той даде интервю за испанското издание „COPE“

Футболист на ЦСКА: Не е лесно нито за футболистите, нито за треньора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на ЦСКА Адриан Лапеня не скри, че ситуацията при „червените“ не е толкова лесна, с оглед постоянната подмяна на играчи, а и треньори в клуба.

Той даде интервю за испанското издание „COPE“. Бившият централен защитник на Кордоба, който сега е част от ЦСКА, сподели подробности за живота си в България.

"Годишно се сменят десет или дванадесет играчи и не е лесно нито за футболистите, нито за треньора", сподели играчът относно клуба.

Адриан Лапеня премина през февруари миналата година в ЦСКА.

„Това е голям клуб, най-големия в България. Когато вървиш по улицата, можеш да го усетиш. Клубът е бил голям в миналото. Когато победиш с 2:0, феновете искат да е с 3:0, ако победиш с 3:0, искат с 5:0, но напрежението никога не стихва. Това ми харесва“, каза още Лапеня.

Бранителят не скри, че много му харесва животът в България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Знае

    При башибозуците за разлика от армията е така . Няма ред. Няма дисциплина. Всеки идва да граби когато си иска и си отива когато си иска напълнил дисагите. Има истина една , ребрандираният с цел търговска печалба башибозук няма нищо общо с българската армия !

    16:38 19.09.2025

  • 2 Кзли

    Резултата е като равносметка на Украйна.
    Минус 17М за една година и 15то място.Кой разбрал,разбрал

    16:51 19.09.2025

  • 3 Някой

    За предният сезон имат 41-42 милиона лева разходи. Монтана играят с отбора си от Б група с 2 под наем и един взет от ЦСКА 1948, но последно бяха 6-ти. Как други се справят?

    16:52 19.09.2025

  • 4 ЦСКА умря

    Ментето си е на нивото от селската лига! Мутри футбол не правят!

    16:54 19.09.2025

