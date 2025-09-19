Футболист на ЦСКА: Не е лесно нито за футболистите, нито за треньора

Футболистът на ЦСКА Адриан Лапеня не скри, че ситуацията при „червените“ не е толкова лесна, с оглед постоянната подмяна на играчи, а и треньори в клуба.

Той даде интервю за испанското издание „COPE“. Бившият централен защитник на Кордоба, който сега е част от ЦСКА, сподели подробности за живота си в България.

"Годишно се сменят десет или дванадесет играчи и не е лесно нито за футболистите, нито за треньора", сподели играчът относно клуба.

Адриан Лапеня премина през февруари миналата година в ЦСКА.

„Това е голям клуб, най-големия в България. Когато вървиш по улицата, можеш да го усетиш. Клубът е бил голям в миналото. Когато победиш с 2:0, феновете искат да е с 3:0, ако победиш с 3:0, искат с 5:0, но напрежението никога не стихва. Това ми харесва“, каза още Лапеня.

Бранителят не скри, че много му харесва животът в България.