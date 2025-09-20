Жером Боатенг кслага край на легендарната си кариера

геСветовният шампион с Германия от 2014 година Жером Боатенг официално обяви края на футболната си кариера. „Футболът ми даде много, сега е време да продължа напред. Не защото трябва, а защото съм готов“, заяви 37-годишният защитник във видеоклип в Инстаграм.

Боатенг започва професионалната си кариера през 2007-а в Херта Берлин, а най-големите си успехи постига с Байерн Мюнхен, където печели две Шампионски лиги, девет титли в Бундеслигата и пет Купи на Германия. След това играе за Олимпик Лион, Салернитана и австрийския Линцер АШК, където приключи сезона с 14 мача.

За Германия Боатенг записва 76 мача между 2009 и 2018-а и е част от световната титла в Бразилия през 2014-а. Освен това той е европейски шампион за младежи до 21 години от 2009 година.