Арабският Бани Яс уволни Ивайло Петев

20 Септември, 2025 15:12 514 1

Българинът записа пет загуби и едно равенство

Ивайло Петев бе уволнен от отбора от ОАЕ Бани Яс за слаби резултати, съобщиха от клуба в социалните мрежи. Бившият наставник на националния отбор и Лудогорец записа пет загуби и едно равенство в първенството на ОАЕ и турнира за Купата на Лигата и не успя да постигне нито една победа, допълва БТА.

"Футболен клуб Бани Яс обявява уволнението на старши треньора Ивайло Петев, изразявайки своята благодарност и признателност за усилията му по време на мандата му в клуба и му пожелавайки успех в бъдещата му кариера", написаха от клуба в своето изявление.


Обединени Арабски Емирства
  • 1 Метресата от Барселона

    0 1 Отговор
    Ивайло Петев е поредното недоразумение на треньор. Ама инатестите български футболни началници не разбраха, че в страната ни няма не само качествени футболисти, но и треньори и съдии. Решението е чужди специалисти. Значи може в отборите да играят чужденци и треньори на клубните отбори да са чужденци, само на поста "национален селекционер" не се назначава чужденец за треньор. Вижте какъв отличен национален отбор по волейбол направи италианец и си правете изводите защо във футбола някой няма интерес да разреши това. Как иначе таткото Вили Вуцов ще си назначи синчето за вратар на националния отбор по футбол.

    15:33 20.09.2025

