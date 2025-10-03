Сестри Стоеви се класираха на полуфиналите в ОАЕ

Българските бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви продължават победния си поход на престижния турнир от категория Супер 100 в Ал-Аин, Обединени арабски емирства. Петкратните европейски шампионки демонстрираха класа и безапелационно се класираха за полуфиналите при женските двойки.

Във втория си мач от надпреварата, сестрите Стоеви се изправиха срещу индийската двойка Кавиприя Селвам и Симран Синхи, поставени под номер осем в схемата. Българките не оставиха никакви шансове на съперничките си и ги надиграха категорично с резултат 21:16, 21:8.

Срещата приключи само за 29 минути, като нашите момичета доминираха на корта от първата до последната точка.

След този убедителен успех, Габриела и Стефани ще се борят за място на финала срещу победителките от двубоя между турския тандем Бенгису Ерчетин/Назлъджан Инджъ и индийките Шрея Баладжи/Депта Сатхиш.