Арабски консорциум иска да купи Манчестър Юнайтед, Дейвид Бекъм с важна роля

Бившият английски национал Дейвид Бекъм е бил поканен да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед, пише агенция DPA, която добавя за слухове за консорциум от Обединените арабски емирства, който се готви да направи оферта за закупуване на мажоритарния дял на семейство Глейзър в клуба, съобщи БТА.

Според местните издание Star и Mirror консорциумът би искал бившият футболист на Юнайтед Бекъм да бъде посланик на офертата. Така 50-годишният Дейвид Бекъм, който вече има дялове в Интер Маями и Салфорд, може да получи възможност да инвестира и в Манчестър Юнайтед.

Бекъм критикува мандата на Глейзър, призовавайки американците да продадат акциите си през 2023 година и разкривайки, че би бил отворен за бъдещо участие в клуба.

Ineos Group на сър Джим Ратклиф пое контрола над футболните операции, след като закупи дял от 27,7% през февруари 2024-а, който оттогава се е увеличил до близо 29%. През март Манчестър Юнайтед обяви намерението си да построи нов стадион със 100 000 места до"Олд Трафорд", но резултатите на терена остават неубедителни.