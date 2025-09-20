Агентът на Дийн Хаусен разкри защо е избрал Борнемут пред ПСЖ

На едва 20 години Дийн Хаусен вече има зад гърба си впечатляваща футболна обиколка – от академията на Ювентус, през успешен наем в Рома, трансфер в английската Висша лига с Борнемут и след това сензационно преминаване в Реал Мадрид. Но пътят му е можел да изглежда съвсем различно.

Агентът му Али Барат разкри пред “RMC Sport”, че през лятото на 2024 г., когато Хаусен напуска Ювентус за около 20 милиона евро, на масата е имало и сериозно предложение от Пари Сен Жермен. „Луиш Кампос беше сред първите, които видяха потенциала му. В онзи момент ПСЖ беше напълно реална опция“, коментира Барат.

Въпреки това защитникът избира Борнемут, защото смята, че именно там ще получи повече възможности за редовна игра и развитие. Решението се оказва правилно – само година по-късно Реал Мадрид плаща 60 милиона евро за услугите му, а бившият му партньор в центъра на отбраната Илиа Забарни поема към ПСЖ.