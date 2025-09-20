Новини
ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Локо (Пд)

ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Локо (Пд)

20 Септември, 2025 21:47 435 2

Мамаду Диало се отчете с два гола

ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Локо (Пд) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 победи с 4:0 Локо (Пд) в мач от деветия кръг на Първа лига, предава БТА. За гостите от Пловдив поражението бе първо през сезона. Срещата започна с високо темпо, като и двата отбора успяваха да създадат положения пред противниковата врата, но без те да носят реална голова опасност.

Първият истински шанс за гол обаче се откри чак в 41-ата минута. Тогава Атанас Илиев получи топката на чиста позиция на не повече от десет метра от вратата на Локомотив и моментално стреля ниско с левия крак, но Боян Милосавлевич направи отличен блонж и изби в корнер.

Натискът на домакините в края на първото полувреме обаче им донесе резултат и в 43-тата минута Марто Бойчев бе точен за 1:0. След бързо изпълнение на странично хвърляне "червените" разиграха в наказателното поле на Локомотив и Бойчев с удар от малък ъгъл вкара гол.

Попадението даде допълнително самочувствие на футболистите на старши треньора Иван Стоянов и в 51-ата минута те удвоиха. Центриране от десния фланг бе засечено от Атанас Илиев, който с глава вкара третия си гол от началото на сезона.

В 64-тата минута голмайсторът Илиев бе заменен от Мамаду Диало (вляво), който пък не загуби никакво време и в рамките на следващите пет минути доведе резултата до 4:0. Първо националът на Мавритания се възползва от грешка на защитата на "смърфовете" и на празна врата направи 3:0, а след това използва подаване на Фредерик Масиел, за да прати топката отново зад гърба на Милосавлевич. До края мачът се доигра и двата отбора не направиха нещо по-запомнящо се.

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига
Левски - Лудогорец 0:0
Добруджа – Локо (Сф) 2:2
ЦСКА 1948 - Локо (Пд) 4:0

В неделя:
Септември - Ботев Пловдив (17,45 часа, Диема спорт)
Славия - Берое (20, 15 часа, Диема спорт)

В понеделник:
Арда - Черно море (18,00 часа, Диема спорт)
Ботев Враца - ЦСКА (20,30 часа, Диема спорт)


България
  • 1 Анималс Винаги Верни

    0 0 Отговор
    Числото много се засили. Да идва Стойчо иначе ще сме в Б група

    22:06 20.09.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Класирането става класическо с Левски и ЦСКА на първите две места. Нищо че Левски и Лудогорец са с мач по-малко. Ако се сработят така навзиманите в ЦСКА 1948, то те може и да се подобрят допълнително още. Тук странно Георги Русев игра зле, където бе движещ предни мачове. За 17 годишният Марио Бойчев може да е добре, че вкара гол дори психически. Той бе вкарал преди, но отменен за засада на друг (Каракачанов) предна ситуация. Но него го налагат от поне година и половина. Много труден процес. Но определено има силни страни, като как се освобождава от противници и дори играе в защита.
    Първото полувреме и на двата отбора куцаха пасовете напред. Първото полувреме бе горе-долу равностойно, но второто нищо общо.

    22:16 20.09.2025

