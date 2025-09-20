ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Локо (Пд)

ЦСКА 1948 победи с 4:0 Локо (Пд) в мач от деветия кръг на Първа лига, предава БТА. За гостите от Пловдив поражението бе първо през сезона. Срещата започна с високо темпо, като и двата отбора успяваха да създадат положения пред противниковата врата, но без те да носят реална голова опасност.

Първият истински шанс за гол обаче се откри чак в 41-ата минута. Тогава Атанас Илиев получи топката на чиста позиция на не повече от десет метра от вратата на Локомотив и моментално стреля ниско с левия крак, но Боян Милосавлевич направи отличен блонж и изби в корнер.

Натискът на домакините в края на първото полувреме обаче им донесе резултат и в 43-тата минута Марто Бойчев бе точен за 1:0. След бързо изпълнение на странично хвърляне "червените" разиграха в наказателното поле на Локомотив и Бойчев с удар от малък ъгъл вкара гол.

Попадението даде допълнително самочувствие на футболистите на старши треньора Иван Стоянов и в 51-ата минута те удвоиха. Центриране от десния фланг бе засечено от Атанас Илиев, който с глава вкара третия си гол от началото на сезона.

В 64-тата минута голмайсторът Илиев бе заменен от Мамаду Диало (вляво), който пък не загуби никакво време и в рамките на следващите пет минути доведе резултата до 4:0. Първо националът на Мавритания се възползва от грешка на защитата на "смърфовете" и на празна врата направи 3:0, а след това използва подаване на Фредерик Масиел, за да прати топката отново зад гърба на Милосавлевич. До края мачът се доигра и двата отбора не направиха нещо по-запомнящо се.



Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига

Левски - Лудогорец 0:0

Добруджа – Локо (Сф) 2:2

ЦСКА 1948 - Локо (Пд) 4:0



В неделя:

Септември - Ботев Пловдив (17,45 часа, Диема спорт)

Славия - Берое (20, 15 часа, Диема спорт)



В понеделник:

Арда - Черно море (18,00 часа, Диема спорт)

Ботев Враца - ЦСКА (20,30 часа, Диема спорт)