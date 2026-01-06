Болоня и Аталанта се оглеждат за българския талант Росен Божинов

Бурен интерес от водещи европейски клубове предизвика младият български национал Росен Божинов, който блести с изявите си в белгийския Антверп. Според авторитетното издание Voetbalkrant, защитникът е попаднал в полезрението на отбори от Германия, Англия и Италия, а трансферът му изглежда все по-вероятен.

Само година и половина след пристигането си в Белгия, 20-годишният централен бранител вече е неотменна част от стартовия състав на Антверп. През настоящия сезон Божинов има 17 мача и 1 попадение, като с постоянството и стабилната си игра заслужи и повиквателна за националния отбор на България, където вече записа три срещи.

През лятото на 2024 г. белгийският клуб привлече Божинов от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Сега обаче, според информация на Gazet van Antwerpen, на масата има оферта от около 4 милиона евро – сума, която би донесла впечатляваща печалба на Антверп за краткия период, в който българинът носи червено-белия екип.

Сред най-настоятелните кандидати за подписа на Божинов се открояват италианските Болоня и Аталанта, които следят изкъсо развитието на младия защитник.