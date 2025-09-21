Новини
Меси изработи победа на Интер Маями в МЛС

Меси изработи победа на Интер Маями в МЛС

21 Септември, 2025 15:15 464 1

  • меси-
  • интер маями-
  • млс-
  • победа

Интер заема пето място в Източната конференция

Меси изработи победа на Интер Маями в МЛС - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси бе в основата на победа на Интер Маями с 3:2 над Ди Си Юнайтед в среща от американската Мейджър лийг сокър. Аржентинската мегазвезда вкара два гола и даде 12-ата си асистенция за тима, предава БТА.

Тадео Алиенде отбеляза първия гол за Маями след пас на Меси, а Кристиан Бентеке изравни за Ди Си. Меси вкара два гола през втората част, а в добавеното време резервата Джейкъб Мърел отбеляза втория гол за гостите от Вашингтон.

Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата.

Интер заема пето място в Източната конференция на осем точки зад лидера Филаделфия. Ди Си Юнайтед, който загуби за първи път от пет мача под ръководството на новоизбрания мениджър Рене Вайлер, остава предпоследен в таблицата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Меси измеси победа на "Интер"- Маями в МЛЯКО И СИРЕНЕ.

    15:24 21.09.2025

