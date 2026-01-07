Меси призна какво иска да прави след футбола

2026-та се очертава да бъде много специална година за Лионел Меси. Защото ще се изправи пред нови предизвикателства с Интер Маями и с националния отбор на Аржентина. Преди да започне тренировки през новата година, мегазвездата говори откровено пред Luzu TV за личния си живот - за ежедневието си със синовете си, за границите у дома и за бъдещето си. Накрая призна, че се вижда като собственик на клуб или мениджър, но в никакъв случай треньор.

„Ние... аз и децата ми живеем с топката. Но не позволяват много у дома, затова те идват в клуба. Всъщност почти всеки ден след училище идваме директно в клуба. Хапват си следобедната закуска и след това играем“, разкрива Лионел с многозначителна усмивка относно границите, които съпругата му Антонела поставя.

Той разкрива и своите странности.

„Не обичам никой да ми пипат нещата, трябва да знам къде е всичко. Такъв съм от малък. И Тиаго, и Сиро са същите като мен. Освен това обичам да съм сам, това ми носи спокойствие.

Трябва да призная още, че ако плановете ми за деня се променят, се обърквам напълно. Преди доста време ходех на терапия в Барселона. И след това спрях... Склонен съм да държа нещата за себе си, да се справям сам с проблемите си“, откровен е Меси.

И не крие, че е доволен от живота си в Маями, въпреки че обича да ходи в родния Росарио.

„Тази част на Маями, където живеем, е много по-американска, хората не отдават толкова голямо значение на футбола. Харесва ми тази анонимност, така да се каже.

Но обичам да ходя в Росарио, въпреки че напускам къщата си там, за да отида при майка ми или брат ми – ходя от къща на къща. Харесва ми да съм със семейството и приятелите си, особено през декември, когато хората имат различна енергия, и атмосферата е различна.“, разкрива Лео.

Звездата се съгласи и да открехне повече от обичайното завесата на личния си живот.

„Не разбирам изкуствения интелект, макар че Антонела например непрекъснато говори за това. Мисля, че мога да говоря английски и да се разбирам с хората.

Не ми харесва да пия алкохол, но го правя, когато искам да танцувам. Пия вино и сода, за да се раздвижа бързо.

В живота трудно избухвам, както на терена, когато много неща могат да разпалят. И после като се гледам, си мисля: „Какъв идиот!“

Чувствителен съм, понякога плача на филми. Сигурно звучи странно, но харесвам клюките, също като майка ми. Антонела не ги харесва толкова, но аз искам да съм в течение на всичко.

Понякога искам да спра да следя някои хора в социалните медии, но не го правя, защото знам, че ще има последствия. Не обичам хората да говорят за мен за нещо друго, освен за това, че играя футбол“, разкрива с усмивка Лео.

Накрая говори и за бъдещето си.

„Бог ми даде много повече, отколкото някога съм си представял. Всичко с времето си. Когато изглеждаше невъзможно, трофеите пристигнаха с Аржентина, което исках най-много. След Копа Америка си казах: „Е, вече спечелих нещо“, а след това дойде Катар и жестът, който направих към семейството си на трибуните, беше: „Това е“. Благодарен съм и не мисля за нищо повече.

Честно казано, не се виждам като треньор. Харесва ми идеята да бъда мениджър, но ако трябва да избирам, предпочитам ролята на собственик. Да мога да имам собствен клуб и да го развивам, започвайки отдолу и давайки възможност на младите играчи и други хора да се развиват и да постигнат нещо важно. Това е, което ме привлича най-много“, завършва Меси.