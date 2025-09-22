Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станислав Шопов и Осиек отстъпиха драматично на Истра в хърватското първенство

Станислав Шопов и Осиек отстъпиха драматично на Истра в хърватското първенство

22 Септември, 2025 13:38 316 0

  • станислав шопов-
  • осиек-
  • истра-
  • хърватско първенство-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • купа на хърватия

Българинът беше титуляр

Станислав Шопов и Осиек отстъпиха драматично на Истра в хърватското първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският полузащитник Станислав Шопов стартира като титуляр за Осиек, но неговият отбор не успя да се пребори за точки при гостуването си на Истра, завършило с поражение 1:2 в седмия кръг на хърватската Първа лига.

Осиек поведе в резултата малко преди почивката – в 39-ата минута Наил Омерович се разписа и даде предимство на гостите.

След паузата обаче домакините от Истра показаха характер и обърнаха развоя на срещата. Антонио Мурич изравни в 65-ата минута, а Сейду Бангура донесе пълния обрат с гол в 81-ата.

Станислав Шопов остана на терена до 54-ата минута, след което бе заменен.

След този двубой двата отбора продължават да са близо един до друг в класирането – Истра заема седмата позиция с осем точки, докато Осиек е осми с шест.

В следващия си мач Шопов и съотборниците му ще се изправят срещу Уляник в двубой за Купата на Хърватия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ