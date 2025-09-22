Станислав Шопов и Осиек отстъпиха драматично на Истра в хърватското първенство

Българският полузащитник Станислав Шопов стартира като титуляр за Осиек, но неговият отбор не успя да се пребори за точки при гостуването си на Истра, завършило с поражение 1:2 в седмия кръг на хърватската Първа лига.

Осиек поведе в резултата малко преди почивката – в 39-ата минута Наил Омерович се разписа и даде предимство на гостите.

След паузата обаче домакините от Истра показаха характер и обърнаха развоя на срещата. Антонио Мурич изравни в 65-ата минута, а Сейду Бангура донесе пълния обрат с гол в 81-ата.

Станислав Шопов остана на терена до 54-ата минута, след което бе заменен.

След този двубой двата отбора продължават да са близо един до друг в класирането – Истра заема седмата позиция с осем точки, докато Осиек е осми с шест.

В следващия си мач Шопов и съотборниците му ще се изправят срещу Уляник в двубой за Купата на Хърватия.