Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола: Излизаме с микс от играчи от първия отбор и академията за Купата на лигата

Гуардиола: Излизаме с микс от играчи от първия отбор и академията за Купата на лигата

23 Септември, 2025 18:59 438 0

  • манчестър сити-
  • хъдърсфийлд-
  • купата на лигата-
  • пеп гуардиола-
  • футбол

Ще ви дам новина за утре - няма да играем със същия състав като в последните три мача, това е сигурно

Гуардиола: Излизаме с микс от играчи от първия отбор и академията за Купата на лигата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити ще играе срещу Хъдърсфийлд за Купата на лигата утре, като мениджърът на тима Пеп Гуардиола призна на пресконференцията си, че отборът ще бъде смесица от играчи от първия отбор и от академията.

"Ще ви дам новина за утре - няма да играем със същия състав като в последните три мача, това е сигурно", обяви испанският специалист.

"Единственият проблем, който имаме преди Карабао Къп, с цялото уважение към турнира, е как да се предпазим от контузии. За съжаление, вече имаме травми на играчи. Утре ще играем със смесица от футболисти от първия отбор и от академията, защото за нас приоритет са мачовете срещу Бърнли, Монако и Брентфорд. Ще се опитаме да спечелим и да продължим напред", призна Гуардиола.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ