Мениджър разкри, че ЦСКА се е насочил към румънски треньор

22 Септември, 2025 18:33 465 0

Погледите са насочени към Джовани Бекали

Мениджър разкри, че ЦСКА се е насочил към румънски треньор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от големите мениджъри в Румъния - Джовани Бекали, разкри, че Дан Петреску е големият фаворит на Христо Стоичков за нов треньор на ЦСКА.

"Вярно е, че го търсят. Христо Стоичков е един вид собственик, президент, каквото искате в ЦСКА. Това е неговият отбор, който е в много трудна ситуация откъм точки в българското първенство. Сега да видим дали Дан Петреску се е възстановил напълно от здравословните проблеми, дали се чувства като треньор, или иска почивка до зимата. И в зависимост от това мога да говоря с Христо за евентуален договор. Ще знаем повече скоро", обяви Бекали пред Fanatik.ro, цитиран от Мач Телеграф.

"ЦСКА е отбор с много чужденци, емблематичен отбор. Първо, трябва да се свържа с Дан Петреску. Не съм говорил с него отдавна. Той се възстановява от болестта, която прекара. ЦСКА ще му дават около 18-20 000 евро на месец. Плюс бонуси. Да кажем 25 000 евро, но не повече. Единственият отбор, който плаща тези суми в момента в България, е Лудогорец", разкри още Бекали.


