Ботев Пловдив със 17-то ново попълнение

Ботев Пловдив направи пореден силен ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си опитния Самуел Калу. Африканският нападател, който е добре познат на футболните фенове с изявите си за националния отбор на Нигерия, официално се присъедини към "жълто-черните" и стана 17-ото ново попълнение за клуба това лято.

28-годишният Калу пристига в Пловдив след период без отбор, като за последно защитаваше цветовете на английския Уотфорд. Преди това бързоногият флангови играч е носил екипите на френския Бордо, белгийския Гент, словашкия Тренчин и швейцарския Лозана. Богатата му визитка включва участия във Висшата лига на Англия, Лига 1 на Франция, както и мачове в престижните турнири Шампионска лига и Лига Европа.

Калу може да се похвали с 17 двубоя за националния тим на Нигерия, в които е отбелязал едно попадение.