Ботев Пловдив със 17-то ново попълнение

22 Септември, 2025 19:53 454 1

Опитният Самуел Калу подсилва "канарчетата"

Ботев Пловдив със 17-то ново попълнение - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив направи пореден силен ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си опитния Самуел Калу. Африканският нападател, който е добре познат на футболните фенове с изявите си за националния отбор на Нигерия, официално се присъедини към "жълто-черните" и стана 17-ото ново попълнение за клуба това лято.

28-годишният Калу пристига в Пловдив след период без отбор, като за последно защитаваше цветовете на английския Уотфорд. Преди това бързоногият флангови играч е носил екипите на френския Бордо, белгийския Гент, словашкия Тренчин и швейцарския Лозана. Богатата му визитка включва участия във Висшата лига на Англия, Лига 1 на Франция, както и мачове в престижните турнири Шампионска лига и Лига Европа.

Калу може да се похвали с 17 двубоя за националния тим на Нигерия, в които е отбелязал едно попадение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Река Конго е дълга 5000 км, по двата и бряга волно растат братовчедите на Самюел Калу, всички доказано са по-бързоноги от лъвовете край реката, а погледнеш ли в короните на дърветата , ще видиш родителите им, в летаргия да хрупат банани. Всички братовчеди ги продават ги на кило. Да отиват да купят 100 парчета, да ги обучат и след 1 година ще имат поне 10 по-добри от него, готови за две супи, да изорат Колежа до баластрата под тревата.

    20:09 22.09.2025

