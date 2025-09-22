Драматичен сблъсък във Враца: Ботев спря устрема на ЦСКА с късен гол

На стадион „Христо Ботев“ във Враца футболният спектакъл между местния Ботев и столичния гранд ЦСКА завърши без победител – 1:1, в напрегнат двубой от 9-ия кръг на Първа лига, изигран в деня на Независимостта на България.

Срещата започна с високо темпо и множество положения, но истинската драма се разигра след почивката. Гостите от София откриха резултата малко след началото на второто полувреме – кипърският нападател Йоанис Питас се разписа в 49-ата минута, давайки преднина на „червените“ и сякаш предвещавайки триумф за тима на Саша Илич. Домакините обаче не се предадоха и показаха характер.

В 75-ата минута капитанът Даниел Генов възпламени трибуните, след като изравни резултата с прецизен удар, който остави вратаря на ЦСКА безпомощен.

Кулминацията настъпи в последните секунди на срещата, когато Питас отново прати топката в мрежата на врачани. Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – след намеса на ВАР попадението бе отменено заради засада, а Ботев се измъкна с ценна точка.

След този равностоен сблъсък, Ботев (Враца) вече заема седмото място в класирането с 11 точки, докато ЦСКА остава на 12-а позиция с актив от 8 пункта.