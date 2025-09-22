Новини
Драматичен сблъсък във Враца: Ботев спря устрема на ЦСКА с късен гол

22 Септември, 2025 22:36 816 6

Срещата завърши наравно

Драматичен сблъсък във Враца: Ботев спря устрема на ЦСКА с късен гол - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На стадион „Христо Ботев“ във Враца футболният спектакъл между местния Ботев и столичния гранд ЦСКА завърши без победител – 1:1, в напрегнат двубой от 9-ия кръг на Първа лига, изигран в деня на Независимостта на България.

Срещата започна с високо темпо и множество положения, но истинската драма се разигра след почивката. Гостите от София откриха резултата малко след началото на второто полувреме – кипърският нападател Йоанис Питас се разписа в 49-ата минута, давайки преднина на „червените“ и сякаш предвещавайки триумф за тима на Саша Илич. Домакините обаче не се предадоха и показаха характер.

В 75-ата минута капитанът Даниел Генов възпламени трибуните, след като изравни резултата с прецизен удар, който остави вратаря на ЦСКА безпомощен.

Кулминацията настъпи в последните секунди на срещата, когато Питас отново прати топката в мрежата на врачани. Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – след намеса на ВАР попадението бе отменено заради засада, а Ботев се измъкна с ценна точка.

След този равностоен сблъсък, Ботев (Враца) вече заема седмото място в класирането с 11 точки, докато ЦСКА остава на 12-а позиция с актив от 8 пункта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    2 10 Отговор
    Отлична игра на ЦСКА София Комбинативна Нападателна Английска Тактика Европейски Тим браво на Валентин Илиев Поздрави Адаш Силни сме

    22:55 22.09.2025

  • 2 Град Козлодуй

    11 1 Отговор
    "ЦСКА" да се чете "ЛИТЕКС"

    22:58 22.09.2025

  • 3 случка

    6 0 Отговор
    минава една бабка покрай стадиона и се чуди каква е тази олелия, па пита еди младеж:" Абе момче, каква е тая олелия, кучета и вуци ли се давят!?"
    "Не бе бабче, играят "Еди кой си..." и цесакато"
    "Ааа, аха! Е па оно като е сакато, що се напиня та рипа!?"

    23:12 22.09.2025

  • 4 Милко Балев

    5 0 Отговор
    Доволен съм от нашите армейци. Срещу много силен противник, равенството е равносилно на победа.Ще докладвам в Политбюро да бъдат удостоени с награди и още един казан боб-чорба.

    23:22 22.09.2025

  • 5 СиняШушумига

    1 0 Отговор
    може и да се спасят от изпадане .......

    23:44 22.09.2025

  • 6 Екскурзионистас

    0 0 Отговор
    Няма ли снимки от съблекалнята.

    23:51 22.09.2025

