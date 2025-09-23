Георги Миланов блести с гол за Динамо Букурещ

Българският национал Георги Миланов отново доказа класата си, като реализира попадение за Динамо (Букурещ) при равенството 1:1 срещу Фарул (Констанца) в среща от десетия кръг на румънската Суперлига. Двубоят се изигра на емблематичния стадион „Аркул де Триумф“ в румънската столица, където феновете станаха свидетели на динамичен и напрегнат сблъсък.

Още в осмата минута на мача Миланов откри резултата за домакините, след като получи прецизен пас от Даниъл Армстронг и не остави шансове на вратаря на гостите. С този ранен гол Динамо демонстрира амбициите си да остане сред лидерите в първенството.

Въпреки предимството, домакините не успяха да удържат аванса си. В 64-ата минута резервата Рамальо се възползва от неразбирателство в защитата на Динамо и възстанови равенството, с което оформи крайния резултат – 1:1.

След този оспорван двубой Динамо (Букурещ) вече има 19 точки и дели второто до петото място във временното класиране заедно с Ботошани, Рапид (Букурещ) и Арджеш. Фарул (Констанца) заема осмата позиция с актив от 14 точки.