Ливърпул и Барселона в надпревара за звездата на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес

23 Септември, 2025 10:18 600 0

Футболистът сериозно обмисля възможността да напусне „дюшекчиите“ през следващото лято

Ливърпул и Барселона в надпревара за звездата на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

25-годишният аржентински нападател Хулиан Алварес, който блести с екипа на Атлетико Мадрид, се превърна в гореща трансферна цел за европейските грандове Ливърпул и Барселона, съобщава испанското издание Fichajes.

Според последните слухове, Алварес сериозно обмисля възможността да напусне „дюшекчиите“ през следващото лято. Интересът към него не е случаен – Ливърпул и Барселона зорко следят развитието на ситуацията и са готови да се включат в битката за подписа му при първа възможност.

Аржентинският национал се присъедини към Атлетико Мадрид през лятото на 2024 година и бързо се утвърди като ключова фигура в атаката на тима. С впечатляващите си 30 попадения и 9 асистенции в 62 срещи, Алварес доказа, че е истински голмайстор и майстор на головите положения.

Очаква се през идния трансферен прозорец интересът към Хулиан Алварес да се засили още повече.


