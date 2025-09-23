Легенда на Манчестър Юнайтед: Изобщо не съм щастлив за Маркъс Рашфорд

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс признава, че му е „трудно да бъде щастлив“ за Маркъс Рашфорд, въпреки че нападателят отбеляза два гола за Барселона в мача срещу Нюкасъл от Шампионската лига. Основната причина за това е отношението на футболиста през последния му сезон на „Олд Трафорд“.

Бившият халф обвини 27-годишния Рашфорд, че се е „отказал“ от родния си клуб и нарече поведението му „позорно“. Рашфорд не е играл за Юнайтед от декември, след като изпадна в немилост при мениджъра Рубен Аморим. Впоследствие той беше отдаден под наем на Астън Вила през втората половина на сезона, преди да премине в Барселона през лятото. Договорът за наем с испанския гранд включва опция за постоянен трансфер в края на сезон.

„Няма съмнение, че този младеж има невероятен талант, той го показа в голям мач, а вторият му гол беше брилянтен. Наистина ми е трудно да се чувствам щастлив или доволен от него. Предимно заради отношението му в Юнайтед.“

„Напускането му на Юнайтед беше позорно. Той не се стараеше. Ако си в конфликт с мениджъра, добре, но не забравяй, че имаш съотборници. Имаш и 80 000 фенове всяка седмица, пред които трябва да положиш малко усилия. Толкова пъти го виждах да се разхожда по терена, защото искаше да си тръгне. Смятам, че цялото му отношение беше позорно. Мисля, че той всъщност се отказа от Манчестър Юнайтед, а щом веднъж се откажеш, ще го направиш отново“, категоричен е Скоулс.

Рашфорд отбеляза 138 гола в 426 мача за Юнайтед, откакто дебютира през 2016 г. на 18-годишна възраст. Той спечели шест трофея с клуба, включително Лига Европа и две Купи на Англия. Въпреки това, кариерата му на „Олд Трафорд“ изглежда приключи, след като не успя да спечели доверието на Аморим след назначаването му през миналия ноември.