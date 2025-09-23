Арсенал остава без ключов играч

Лондонският гранд Арсенал се изправя пред сериозно предизвикателство, след като една от звездите на тима – Нони Мадуеке, ще отсъства от терена за близо осем седмици. Английското крило получи неприятна травма в коляното по време на оспорвания двубой срещу Манчестър Сити, завършил при резултат 1:1 в петия кръг на Висшата лига.

Според авторитетното издание The Athletic, 23-годишният футболист е преминал през обстойни медицински прегледи в началото на седмицата. За щастие, тестовете са изключили разкъсване на коленни връзки, но въпреки това травмата се оказва достатъчно сериозна, за да го извади от сметките на мениджъра Микел Артета за следващите два месеца.

Мадуеке пристигна на „Емиратс“ през юли след трансфер от Челси на стойност над 50 милиона паунда и бързо се превърна в един от основните играчи в атаката на „артилеристите“. Неговото отсъствие със сигурност ще се усети в предстоящите важни мачове, като Арсенал ще трябва да търси алтернативни решения в офанзивен план.