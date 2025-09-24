ChatGPT разкри: Кои ще са следващите 10 носители на "Златната топка"? Неочаквано име липсва!

Популярният изкуствен интелект ChatGPT, разработен от OpenAI – компанията, зад която стои и визионерът Илон Мъск – направи сензационна прогноза за бъдещите носители на най-желаното индивидуално отличие във футбола – "Златната топка".
Изненадата е пълна! Сред прогнозните победители за следващото десетилетие отсъства не кой да е, а младата сензация Ламин Ямал, който само преди броени дни зае второто място в престижната класация.
Още по-любопитно е, че и настоящият носител на трофея Усман Дембеле, според изкуствения интелект, няма да повтори успеха си.
Ето и списъка с имената на футболистите, които според ChatGPT ще триумфират със "Златната топка" през следващите години:
- **2026** – Килиан Мбапе
- **2027** – Ерлинг Холанд
- **2028** – Педри
- **2029** – Винисиус Жуниор
- **2030** – Джуд Белингам
- **2031** – Фил Фодън
- **2032** – Гави
- **2033** – Карим Адейеми
- **2034** – Едуардо Камавинга
- **2035** – Флориан Вирц
