ChatGPT разкри: Кои ще са следващите 10 носители на "Златната топка"? Неочаквано име липсва!

Популярният изкуствен интелект ChatGPT, разработен от OpenAI – компанията, зад която стои и визионерът Илон Мъск – направи сензационна прогноза за бъдещите носители на най-желаното индивидуално отличие във футбола – "Златната топка".

Изненадата е пълна! Сред прогнозните победители за следващото десетилетие отсъства не кой да е, а младата сензация Ламин Ямал, който само преди броени дни зае второто място в престижната класация.

Още по-любопитно е, че и настоящият носител на трофея Усман Дембеле, според изкуствения интелект, няма да повтори успеха си.

Ето и списъка с имената на футболистите, които според ChatGPT ще триумфират със "Златната топка" през следващите години:

- **2026** – Килиан Мбапе

- **2027** – Ерлинг Холанд

- **2028** – Педри

- **2029** – Винисиус Жуниор

- **2030** – Джуд Белингам

- **2031** – Фил Фодън

- **2032** – Гави

- **2033** – Карим Адейеми

- **2034** – Едуардо Камавинга

- **2035** – Флориан Вирц