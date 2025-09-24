Новини
Спорт »
Световен футбол »
ChatGPT разкри: Кои ще са следващите 10 носители на "Златната топка"? Неочаквано име липсва!

ChatGPT разкри: Кои ще са следващите 10 носители на "Златната топка"? Неочаквано име липсва!

24 Септември, 2025 20:19 443 2

  • изкуствен интелект-
  • chatgpt-
  • openai -
  • компанията-
  • илон мъск -
  • прогноза-
  • златната топка-
  • ламин ямал-
  • усман дембеле

Списъкът предизвика бурни реакции сред феновете и експертите

ChatGPT разкри: Кои ще са следващите 10 носители на "Златната топка"? Неочаквано име липсва! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярният изкуствен интелект ChatGPT, разработен от OpenAI – компанията, зад която стои и визионерът Илон Мъск – направи сензационна прогноза за бъдещите носители на най-желаното индивидуално отличие във футбола – "Златната топка".

Изненадата е пълна! Сред прогнозните победители за следващото десетилетие отсъства не кой да е, а младата сензация Ламин Ямал, който само преди броени дни зае второто място в престижната класация.

Още по-любопитно е, че и настоящият носител на трофея Усман Дембеле, според изкуствения интелект, няма да повтори успеха си.

Ето и списъка с имената на футболистите, които според ChatGPT ще триумфират със "Златната топка" през следващите години:

- **2026** – Килиан Мбапе

- **2027** – Ерлинг Холанд

- **2028** – Педри

- **2029** – Винисиус Жуниор

- **2030** – Джуд Белингам

- **2031** – Фил Фодън

- **2032** – Гави

- **2033** – Карим Адейеми

- **2034** – Едуардо Камавинга

- **2035** – Флориан Вирц


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    0 0 Отговор
    вече и врачка станал тоя интелект… защо тогава не каже кога ще се разпадне украйна и към колко държави ще се присъединят парчетата и?

    20:28 24.09.2025

  • 2 гдфгфдг

    0 0 Отговор
    смях до 2 години няма да има свят защото идва третата последна световна война

    20:28 24.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ