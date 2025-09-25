Проблеми за Барселона, Ямал аут

Последната тренировка на Барселона преди срещата с Овиедо не донесе позитивни новини за Ханзи Флик. Поредната лоша новина е още от вторник, като стана ясно, че Гави ще отсъства за четири или пет месеца, след като претърпя операция заради проблем с менискуса.

Позитивни новини има около Алехандро Балде и Дро, които в сряда записаха втора поредна тренировка, макар да не се очаква да попаднат в групата на Флик. Ламин Ямал не излезе с останалите си съотборници, така че играчът от Рокафонда е напълно изключен от сметките за визитата в астурийската столица.

Фермин Лопес проведе специфична работа във фитнеса след контузията си срещу Хетафе, а Диего Кохен, който ще участва на Световното първенство до 20 години в Чили, вече не тренира със съотборниците си.