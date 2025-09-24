Мартин Чой с престижно отличие от спортния министър Иван Пешев

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев удостои с почетен плакет най-успешния ни мотоциклетен състезател – Мартин Чой, в знак на признание за неговите впечатляващи постижения и неуморен дух на международната арена.

По време на церемонията Чой изрази своята благодарност към министър Пешев и Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, която, по думите му, е ключова за развитието на професионалната му кариера.

Мартин Чой за пореден път доказа класата си, като завърши на престижното седмо място в крайното класиране на 24-часовото състезание от световния шампионат по издръжливост, провело се на прочутата писта „Пол Рикар“ във Франция. Това постижение затвърждава позицията му сред най-добрите в света и носи гордост на българските фенове на моторните спортове.

Вече десета поредна година Чой е единственият българин, който се състезава в световния шампионат по мотоциклетизъм на издръжливост – истинско доказателство за неговата отдаденост, професионализъм и страст към спорта.

Амбициите на Мартин Чой не спират дотук. През 2026 година той ще се впусне не само в поредното издание на световния шампионат, но и ще дебютира в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“ – едно от най-престижните и оспорвани моторни надпревари в света.