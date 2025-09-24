Новини
Мартин Чой с престижно отличие от спортния министър Иван Пешев

24 Септември, 2025 22:32

Мотоциклетният състезател завърши на престижното седмо място в крайното класиране на 24-часовото състезание от световния шампионат по издръжливост на прочутата писта „Пол Рикар“

Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев удостои с почетен плакет най-успешния ни мотоциклетен състезател – Мартин Чой, в знак на признание за неговите впечатляващи постижения и неуморен дух на международната арена.

По време на церемонията Чой изрази своята благодарност към министър Пешев и Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, която, по думите му, е ключова за развитието на професионалната му кариера.

Мартин Чой за пореден път доказа класата си, като завърши на престижното седмо място в крайното класиране на 24-часовото състезание от световния шампионат по издръжливост, провело се на прочутата писта „Пол Рикар“ във Франция. Това постижение затвърждава позицията му сред най-добрите в света и носи гордост на българските фенове на моторните спортове.

Вече десета поредна година Чой е единственият българин, който се състезава в световния шампионат по мотоциклетизъм на издръжливост – истинско доказателство за неговата отдаденост, професионализъм и страст към спорта.

Амбициите на Мартин Чой не спират дотук. През 2026 година той ще се впусне не само в поредното издание на световния шампионат, но и ще дебютира в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“ – едно от най-престижните и оспорвани моторни надпревари в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 здравка клинчева

    3 1 Отговор
    все пак се нави да играе таткото в триъгълника бойче,синоптичка ,бебе

    22:38 24.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА, ЧЕ Е СТАНАЛ БАДЖАНАК НА ТИКВАТА ЛИ?

    22:41 24.09.2025

  • 3 тиквенсониада

    1 1 Отговор
    Бат Бойче дарил ли е на младоженците къща ? Я в испанско , в италианско , я в турско ! С право на свободни посещения , га му се прииска !

    23:18 24.09.2025

