Мартин Чой с впечатляващо представяне на 24-часовия маратон "Пол Рикар"

22 Септември, 2025 20:27 424 3

Българинът и Team Racing 85 сред най-добрите в света

Мартин Чой с впечатляващо представяне на 24-часовия маратон "Пол Рикар" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският ас на две колела Мартин Чой отново доказа класата си на международната сцена, след като заедно със своите съотборници от френския Team Racing 85 и мотоциклетите Kawasaki, финишира на престижното седмо място в изключително оспорваното 24-часово състезание на легендарната писта "Пол Рикар".

Надпреварата, част от календара на Световния ендуранс шампионат на FIM, събра над 52 000 ентусиазирани фенове край трасето и милиони зрители пред екраните по цял свят.


В истинска битка на издръжливост, стратегия и майсторство, Чой за пореден път се отличи като единственият български представител в това елитно мотоциклетно състезание.

Още от старта той поведе отбора си в ожесточена конкуренция с още 52 екипа, които се бориха за всяка секунда в продължение на цели 24 часа.

Седмото място в клас Superstock 1000 е поредното доказателство за високото ниво на българския пилот и неговия екип, които не се огънаха пред предизвикателствата на трасето и конкуренцията. Силното представяне на Чой и Team Racing 85 затвърждава позициите им сред най-добрите в света и вдъхновява българските фенове на моторните спортове.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Да е честита съпругата Ви Натали Трифонова Новия ви Палат за 16 Милиона Ламборджинито за 700 хиляди Евро Да сте Здрави и Щастливи

    20:29 22.09.2025

  • 2 Мартин Чой

    2 0 Отговор
    С баща избягал от диктатурата севернокореец,с 15 годишна дъщеря от първия си брак и получил милиони държавна помощ

    20:33 22.09.2025

  • 3 Веселин

    0 0 Отговор
    Димитър Рангелов , единственият Българин с победа в световния мото крос , събираше 100 000 публика , по продадени билети.

    20:35 22.09.2025

