Мартин Чой с впечатляващо представяне на 24-часовия маратон "Пол Рикар"

Българският ас на две колела Мартин Чой отново доказа класата си на международната сцена, след като заедно със своите съотборници от френския Team Racing 85 и мотоциклетите Kawasaki, финишира на престижното седмо място в изключително оспорваното 24-часово състезание на легендарната писта "Пол Рикар".

Надпреварата, част от календара на Световния ендуранс шампионат на FIM, събра над 52 000 ентусиазирани фенове край трасето и милиони зрители пред екраните по цял свят.

В истинска битка на издръжливост, стратегия и майсторство, Чой за пореден път се отличи като единственият български представител в това елитно мотоциклетно състезание.

Още от старта той поведе отбора си в ожесточена конкуренция с още 52 екипа, които се бориха за всяка секунда в продължение на цели 24 часа.

Седмото място в клас Superstock 1000 е поредното доказателство за високото ниво на българския пилот и неговия екип, които не се огънаха пред предизвикателствата на трасето и конкуренцията. Силното представяне на Чой и Team Racing 85 затвърждава позициите им сред най-добрите в света и вдъхновява българските фенове на моторните спортове.