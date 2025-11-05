ФИДЕ предупреди България

Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) съобщи, че до министъра на младежта и спорта Иван Пешев е изпратено писмо заради решението му да поднови лиценза на Българската федерация по шахмат 2022, въпреки че съдът излезе с решение, че той е бил издаден неправомерно по времето на служебния спортен министър Весела Лечева, информира БНР.

В писмото на ФИДЕ се казва, че е възможно да се стигне до изваждане на българските шахматисти от международните турнири, както и непризнаване на рейтинговата система за всички турнири, провеждани в България.

"Международната федерация по шахмат (FIDE) изпрати официално писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев, в което изразява дълбока загриженост относно решението му да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) - действие, което противоречи на решението на Върховния административен съд и на българското законодателство. ФИДЕ припомня, че единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната международно като легитимен представител на България пред ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕСШ).

Организацията не признава БФШ 2022 в никакво качество и определя опитите за „вливане“ на БСФШ в нейната структура като „незаконни, неприемливи и несъвместими с принципите на международното спортно управление“.

ФИДЕ поставя ултиматум на Министерството на младежта и спорта:

"До 31 декември 2025 година то трябва да спре лиценза на БФШ 2022, да възобнови процедурата по лицензирането в съответствие със закона и да допусне БСФШ - единствената международно призната федерация.

В противен случай от 1 януари 2026 г. ще бъдат предприети тежки санкции, включително:

- забрана за участие на българските шахматисти в международни турнири;

- спиране на рейтинг регистрацията на всички състезания, провеждани в България;

- възможно прекратяване на държавното финансиране, което е пряко свързано с международните изяви и спорта за високо майсторство;

- други мерки, докато ситуацията не бъде решена законно и прозрачно.

Подобно развитие ще доведе до пълна парализа на българския шахмат - без рейтинг състезания, без финансиране, без международно представителство. Най-добрите ни състезатели ще бъдат принудени да сменят гражданството си, за да продължат професионалната си кариера.

Топката е в полето на министъра. Г-н Пешев трябва да признае върховенството на закона и да възстанови легитимността в шахматния спорт, съгласно решението на Върховния административен съд и международните правила. БСФШ ще продължи да защитава честта, интересите и бъдещето на българския шахмат, както и правото на нашите шахматисти да играят под националния флаг на България", се казва в изявлението на БСФШ, цитиращо писмото на ФИДЕ.

В понеделник от БСФШ излязоха с декларация, че не приемат и предложеното от БФШ 2022 обединение.

В позиция на ММС във връзка с писмото се казва следното: Във връзка с постъпилото в Министерството на младежта и спорта писмо от Международната федерация по шахмат (FIDE), ММС заявява, че всички решения, свързани с лицензирането на спортни федерации, се вземат в съответствие с действащото българско законодателство и съдебните решения.

Министерството напомня, че съгласно действащия Устав на ФИДЕ (в сила до 1 март 2020 г.), организацията следва да “спазва принципа на строг неутралитет и да не се намесва във вътрешните дела на националните шахматни федерации” (т. 1.2 от Устава на ФИДЕ).

През м. април тази година ММС инициира и положи всички усилия за подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. Убедени сме, че това е най-правилният път за развитието на българския шах. ММС остава отворено за конструктивен диалог с всички заинтересовани страни с цел защита интересите на българските шахматисти и развитието на шахмата в България.