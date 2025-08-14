Новини
Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура в България

Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура в България

14 Август, 2025 21:45

Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират настоящите спортни обекти

Снимка: ММС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев в сътрудничество с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната. Тези усилия са част от управленската програма на правителството за развитие и подобряване на условията за спорт. Средствата са със 17,3 млн. лева повече от първоначално предвидените за обновяване на спортната инфраструктура у нас.

Финансовият ресурс е разпределен в Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират настоящите спортни обекти в цялата страна.

Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост е с общ ресурс от 22 135 000 лева, предназначен за финансово подпомагане в пълен размер на одобрените проекти.

Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти е с общ финансов ресурс от 10 200 000 лева. Бенефициентите по тази програма ще осигурят самоучастие между 10% и 50% от общата стойност на средствата, необходими за цялостната реализация на съответния инвестиционен спортен проект.

Финансовата подкрепа ще бъде осигурена от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Бенефициентите са кандидатствали, проектите са разгледани и одобрени.

В рамките на правителствената програма за управление е заложено изграждане или модернизиране на до 60 спортни обекта и съоръжения за практикуване на спорт по програмите за изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост, като Министерството на младежта и спорта успя още през първите седем месеца от управлението да осигури финансиране за общо 43 спортни обекта.

Реализирането на тези програми е част от поетите ангажименти на министъра на младежта и спорта Иван Пешев за осигуряване на необходимите ресурси за развитието и модернизирането на спортните съоръжения в страната.


  • 1 за 30 значи

    4 0 Отговор
    10 директно се връщат в знак на благодарност към софийски чекмеджета

    21:49 14.08.2025

  • 2 Торбалан

    4 0 Отговор
    Смях ... Деца няма... Спортисти за победа няма... Каква инфраструктура какви пет лева ?

    21:53 14.08.2025

  • 3 Мдаааа

    2 0 Отговор
    НЕ СЕ НА КРАДОХА ТЕЗИ ГЕРБЕРСКИ ПАРАЗИТИ

    22:16 14.08.2025

  • 4 логика

    0 0 Отговор
    По-добре да бяха асфалтирали или разширили някоя пътна отсечка, а не само камери да поставят и глоби да налагат. Държавата мрази гражданите си и ги цака по всевъзможни начини. Гражданите ѝ, от своя страна, палят на поразия и чупят всичко, до което се докоснат. Ако не съм прав, моля, поправете ме. Троловете да не участват.

    22:46 14.08.2025

