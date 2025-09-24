Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити безапелационно елиминира Хъдърсфилд и се класира за осминафиналите на Карабао Къп

Манчестър Сити безапелационно елиминира Хъдърсфилд и се класира за осминафиналите на Карабао Къп

24 Септември, 2025 23:45 495 0

  • манчестър сити-
  • хъдърсфилд-
  • карабао къп-
  • купа на лигата-
  • фил фоудън-
  • савиньо-
  • футбол-
  • англия-
  • осминафинал-
  • новини-
  • спорт

С този убедителен успех "гражданите" си осигури място сред най-добрите 16 в турнира

Манчестър Сити безапелационно елиминира Хъдърсфилд и се класира за осминафиналите на Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити преодоля Хъдърсфилд с 2:0 в среща от 1/16-финалите на английската Купа на лигата, известна още като Карабао Къп. Двубоят се проведе на стадион "Джон Смит", където "гражданите" показаха защо са сред фаворитите за трофея, въпреки че излязоха с експериментален състав.

Още в 18-ата минута Фил Фоудън откри резултата след прецизно подаване от младия Дивайн Мукаса, с което даде ранен аванс на гостите от Манчестър.

През втората част ролите се размениха – този път Фоудън асистира на Савиньо, който хладнокръвно реализира второто попадение и на практика сложи точка на спора.

През целия мач Манчестър Сити контролираше събитията на терена, като не остави никакви шансове на домакините от Хъдърсфилд да се върнат в срещата. Доминацията на "небесносините" бе очевидна, а резервите също се включиха на ниво, доказвайки дълбочината на състава на Пеп Гуардиола.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ