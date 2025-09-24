Манчестър Сити безапелационно елиминира Хъдърсфилд и се класира за осминафиналите на Карабао Къп

Манчестър Сити преодоля Хъдърсфилд с 2:0 в среща от 1/16-финалите на английската Купа на лигата, известна още като Карабао Къп. Двубоят се проведе на стадион "Джон Смит", където "гражданите" показаха защо са сред фаворитите за трофея, въпреки че излязоха с експериментален състав.

Още в 18-ата минута Фил Фоудън откри резултата след прецизно подаване от младия Дивайн Мукаса, с което даде ранен аванс на гостите от Манчестър.

През втората част ролите се размениха – този път Фоудън асистира на Савиньо, който хладнокръвно реализира второто попадение и на практика сложи точка на спора.

През целия мач Манчестър Сити контролираше събитията на терена, като не остави никакви шансове на домакините от Хъдърсфилд да се върнат в срещата. Доминацията на "небесносините" бе очевидна, а резервите също се включиха на ниво, доказвайки дълбочината на състава на Пеп Гуардиола.